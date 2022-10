Qui était Lee Duffy et d’où venait-il ?

LEE DUFFY était l’un des gangsters britanniques les plus populaires et les plus intrépides de l’histoire.

Il s’agit du gangster et criminel du nord-est, Lee Duffy.

Qui était Lee Duffy ?

Lee Duffy était l’un des hommes les plus redoutés du nord-est. Sa vie a été prise par un homme qu’il appelait son ami.

Loin de sa vie criminelle, il était un boxeur, qui avait réalisé divers livres et films sur lui.

Le plus récent était un film intitulé Lee Duffy : Too Far Too Soon qui est sorti en 2020.

Il était principalement impliqué dans le monde de la drogue.

Lee Duffy était un gangster et boxeur de Middlesbrough Crédit : Gazette du soir

Ses affaires criminelles ont incité de nombreuses personnes à courir après sa vie, mais Duffy était trop fort pour elles et il a survécu à trois tentatives avant sa mort.

Qu’est-il arrivé à Lee Duffy ?

Les gens ont tenté de tuer Lee Duffy en lui tirant deux fois dessus avec une arme à feu.

Ils ont ensuite également tenté de le transformer en torche humaine.

En août 1991, le temps de Duffy était écoulé car il a été tué par l’homme qu’il considérait comme son ami, David Allison.

Une bagarre avec Allison a éclaté sur Marton Road à Middlesbrough après avoir pris la parole lors d’une soirée bleue au Centre afro-caribéen.

Le duo s’est battu sur le parking devant une foule immense.

Duffy a d’abord fracassé la tête d’Allison contre le sol, mais quelqu’un a passé un couteau à Allison et il a poignardé Duffy au côté gauche.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital général de Middlesbrough mais à 3 h 55 le 25 août, il est décédé à l’âge de 26 ans.

Allison s’est rendue et a été accusée du meurtre de Lee Duffy.

Il a dit au jury qu’il se défendait contre Duffy qui portait régulièrement une arme autour de lui.

Au cours du procès, une partie du passé violent de Duffy a également été révélée, comme les jeux de roulette russe avec des armes à feu chargées.

Allison a été déclaré non coupable de meurtre et d’homicide involontaire et il a agi en état de légitime défense.

Beaucoup n’étaient pas satisfaits du verdict final et les rues étaient remplies de monde pour les funérailles de Duffy en septembre 1991.

D’où venait Lee Duffy ?

Lee Duffy était de South Bank à Middlesbrough.

Il est considéré comme faisant partie du folklore de Teesside, notamment en raison de son amitié étroite avec son compatriote gangster Stephen Sayers.

Les deux se sont rencontrés alors qu’ils étaient encore très jeunes au Low Newton Remand Center en 1982.