LEANDRO De Niro Rodriguez, le petit-fils du célèbre acteur Robert De Niro, est décédé à l’âge de 19 ans.

Sa mère, Drena De Niro, a annoncé la tragique nouvelle sur sa page Instagram.

Léandro. à gauche, avec sa maman Drena et Robert Deniro Crédit : Instagram

Qui était Leandro De Niro Rodriguez ?

Leandro est né le 25 juin 2004 à New York.

Il a suivi les traces de son grand-père et de sa mère et a été acteur.

Leandro est probablement mieux connu pour son rôle dans le film de 2018 A Star is Born, où il a joué Leo Stone.

Il est également apparu dans Cabaret Maxime, la même année, et The Collection en 2005.

Quand est mort Leandro De Niro Rodriguez ?

La date exacte de sa mort n’a pas encore été dévoilée mais sa mère a annoncé la triste nouvelle le 3 juillet 2023.

Sa cause de décès n’a pas encore été annoncée.

Elle a écrit dans un article sur les réseaux sociaux : « Mon bel ange doux. Je t’ai aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t’ai senti dans mon ventre.

« Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. J’aimerais être avec toi en ce moment. J’aimerais être avec toi.

« Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman.

« Tu étais si profondément aimée et appréciée et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver.

« Je suis tellement désolé mon bébé. Repose en paix et au paradis éternel, mon garçon chéri.

Le père de Leandro, l’artiste Carlos Mare, n’a pas encore fait de déclaration publique mais a publié une image noircie sur sa page Instagram.

L’actrice Lana Parilla a écrit : « Drena, je suis profondément désolée. Je t’envoie énormément d’amour, de prières et de force. Que Dieu soit avec toi et tous ceux qui aiment ton garçon chéri. »

Le producteur Lee Daniels a déclaré: « Drena puisse DIEU te garder dans ses bras. »

Leandro De Niro Rodriguez était-il marié et avait-il des enfants ?

Leandro aurait commencé une relation avec Frances Benioff en 2023.

Drena est l’aînée des sept enfants de De Niro. Sa mère est sa première femme, l’actrice Diahnne Abbott.

La star hollywoodienne est également le père de Raphael, Julian, Aaron, Elliot, Helen et Gia.

En avril 2023, Robert a accueilli son septième enfant, Gia, avec sa petite amie Tiffany Chen.

Il partage Elliot et Helen avec son ex-femme Grace Hightower, et les jumeaux Julian et Aaron avec l’actrice Toukie Smith.