Qui était le Scranton Strangler dans The Office ? Ce personnage dit que ça pourrait être lui

Cela fait plus de huit ans que le dernier épisode de la comédie populaire sur le lieu de travail The Office a été diffusé à la télévision. Parmi ses personnages intéressants, drôles, étranges et dignes d’intérêt, il y avait un personnage spécial qui n’existait que dans le mystère qui l’entourait et qui n’a jamais été identifié. Oui, vous l’avez deviné, c’est le Scranton Strangler. Le spectacle s’est arrêté il y a longtemps, mais les fans n’ont jamais cessé de deviner qui était vraiment le criminel infâme.

Alors que les théories populaires des fans prétendent qu’il s’agissait de la plus suspecte de toutes les Creed Bratton, d’autres théories blâmaient Toby Flanderson, le représentant des ressources humaines apparemment ennuyeux constamment détesté par celui qui occupe le poste de directeur dans The Office. Rejeter Flanderson comme étant l’étrangleur de Scranton peut être délicat, compte tenu de sa sympathie pour George Howard Skub, qui a été emprisonné en tant que criminel mais considéré comme innocent par Flanderson. Le mystère s’est encore attisé lorsque la chaîne Youtube officielle de l’émission a mis en ligne une parodie du célèbre documentaire Netflix Making a Murderer as Making a Strangler. La vidéo explorait si Toby était l’étrangleur caché.

Maintenant, un tweet d’un autre personnage du bureau a fait surface dans lequel il a avoué qu’il pourrait très bien être le Scranton Strangler. Le personnage, qui n’est pas si facile à deviner, n’est autre que David Wallace. Si vous avez du mal à le croire, Andy Buckley, l’acteur qui a joué Wallace, a également présenté les raisons pour lesquelles Wallace pourrait être Scranton Strangler. Buckley a écrit dans son tweet: « Il avait en lui de juste craquer. Un bain à remous au milieu de la journée, en buvant, en créant le Suck It. » Buckley a en outre souligné que lorsque Andy Bernard a rencontré Wallace lors d’un dîner de charité local à Scranton, Wallace étant à Scranton le rend suspect.

Aussi pendant que je vous ai ici, David Wallace est le Scranton Strangler. – Jules Suzdaltsev (@jules_su) 15 février 2020

Cela pourrait très bien être Jules ! Il avait en lui de juste craquer. Bain à remous au milieu de la journée, buvant, créant le Suck It. Et que faisait-il dans la saison 8, le 3e ou le 4e au dernier Ep. Vous rencontrez Andy lors d’un dîner caritatif local à Scranton ? Pourquoi était-il à Scranton ? Vous avez peut-être raison. — Andy Buckley (@JustAndyBuckley) 19 février 2020

La confession vieille d’un an est venue de Buckley en réponse à un fan de l’émission et utilisateur de Twitter Jules Suzdaltsev après que Suzdaltsev a publié la proposition. Confirmant ses doutes, Buckley a répondu: « C’est très bien possible, Jules! »

Pensez-vous que Buckley dit la vérité ? Ou est-ce que quelqu’un d’autre est le vrai Scranton Strangler ? Et Dwight Schrute ?

