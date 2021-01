Le rappeur sud-coréen POPULAIRE Iron a été retrouvé mort le 23 janvier 2021.

L’artiste a fait l’objet de controverses dans les années qui ont précédé son décès.

Qui était le rappeur sud-coréen Iron?

Iron, de son vrai nom Chung Heon-chul, était un artiste sud-coréen.

Il est devenu célèbre en tant que finaliste d’un concours de rap de télé-réalité Show Me The Money en 2014.

Il a sorti son premier et unique album, Rock Bottom, le 9 septembre 2016.

Une piste de l’album, intitulée Roll, a suscité la controverse pour ses paroles qui représentaient apparemment un fantasme de viol.

Comment est-il décédé?

La police enquête toujours sur la cause de sa mort.

La star était connue pour ses scandales ces dernières années. En décembre 2020, il a été arrêté pour avoir agressé son colocataire de 18 ans, qui vivait avec lui pour apprendre la musique, avec une batte de baseball.

En 2018, il a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour avoir frappé sa petite amie. Il a été rapporté qu’il l’avait également étranglée lorsqu’elle a tenté de mettre fin à la relation.

À la fin de l’année dernière, le musicien a été condamné à une amende de plus de 4500 dollars pour avoir répandu de fausses rumeurs concernant l’ancienne petite amie, selon SCMP.

Une condamnation avant cela impliquait l’usage de marijuana.

Où a-t-il été trouvé?

Le rappeur a été « retrouvé inconscient et en train de saigner sur le parterre de fleurs d’un complexe d’appartements » dans le district de Jung, à Séoul, selon CNA Lifestyle.

Il a été découvert par un agent de sécurité de l’appartement vers 10 h 25, où il a été immédiatement transporté à l’hôpital et finalement déclaré mort.

Le poste de police de Séoul Jungbu a confirmé la mort du rappeur.

«Nous avons été appelés par un gardien (d’appartement) qui nous a dit qu’ils avaient découvert Iron. Il a été emmené à l’hôpital, mais il est décédé.

«À ce stade, on ne sait pas si Iron est mort par suicide ou non. Nous enquêtons sur la cause exacte de sa mort », a déclaré l’autorité.

Le même jour, sud-coréen actrice et mannequin Song Yoo-jung a également été déclaré mort.

Son décès n’a été annoncé que le 25 janvier, mais il a été confirmé par son agence Sublime Artist Agency.

Song avait 26 ans et est apparu dans quelques séries dramatiques K, dont Golden Rainbow, Make Your Wish et Dear My Name.