Voici ce qu’il faut savoir sur la vie et l’héritage de Philip.

Qui était le prince Philip?

Le prince Philip a été marié pendant plus de sept décennies à Elizabeth. Il est né dans la famille royale grecque, avec des racines royales le reliant aux monarchies du Danemark, d’Allemagne, de Russie et de Grande-Bretagne.

Lui et Elizabeth partageaient la même arrière-arrière grand-mère.

Les premières années de Philip ont été tumultueuses: peu de temps après sa naissance, sa famille a fui la Grèce à la suite de menaces de mort contre son père, le roi Andrew. Enfant, il a passé du temps dans des internats en Angleterre et en Allemagne, où ses sœurs se sont installées, épousant des princes allemands et rejoignant le parti nazi.

Un ancien britannique officier de marine, Philip a épousé Elizabeth en 1947. Ils se sont rencontrés en 1939, quand elle avait 13 ans et lui 17. Au moment de leur mariage, il était considéré comme fringant, charismatique et une bouffée d’air frais pour la monarchie britannique vieille de plusieurs siècles. Il a obtenu le titre de duc d’Édimbourg.

Quand Elizabeth a été couronnée en 1953, un Philip agenouillé s’est engagé à être son «liegeman», ou fidèle serviteur, à vie. Il a tenu cette promesse, devenant le plus ancien époux royal de l’histoire britannique.

Avec des fleurs, des drapeaux en berne et des coups de feu, le peuple britannique a rendu hommage le 10 avril au prince Philip, duc d’Édimbourg, décédé la veille. (Reuters)

Philip était connu comme un amateur de plein air actif et faisait la promotion de la condition physique des jeunes. Les biographes l’ont décrit comme étant dédié à la reine mais ayant un personnage masculin alpha. Il a exprimé sa frustration face à la nécessité d’abandonner son service militaire après qu’Elizabeth soit devenue reine.

Son apparition publique a également été définie par des gaffes répétées et des remarques racistes, sexistes et classistes au fil des décennies. Il avait une relation controversée avec la presse tabloïd britannique.

Ces dernières années, des controverses sur son héritage, telles que des rumeurs d’infidélité, ont été relancées grâce à l’émission à succès de Netflix sur le règne de la reine, «The Crown».

Lui et Elizabeth ont eu quatre enfants – Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward – et huit petits-enfants.

À quoi ressembleront les funérailles et qui y assistera?

Philip «est décédé paisiblement» au château de Windsor, selon un communiqué publié sur le site Web du palais de Buckingham. Lui et la reine avaient passé la pandémie au château de Windsor, en grande partie hors de la vue du public. Samedi, les drapeaux sont restés baissés dans toute la Grande-Bretagne. Le personnel royal vêtu de noir.

Samedi, le palais de Buckingham a annoncé que les funérailles auraient lieu au château de Windsor le 17 avril. Il s’agira simplement d’une fonction familiale privée.

«Ce sera ce que l’on appelle des funérailles royales cérémonielles», a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham. «Les plans des funérailles sont tout à fait conformes aux souhaits personnels du duc d’Édimbourg.

Le palais a également déclaré que le prince Harry viendrait de Californie, mais que sa femme, Meghan Markle, qui est enceinte, ne voyagerait pas avec lui, conformément aux ordres de son médecin.

« Le duc de Sussex prévoit d’y assister », a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham. «La duchesse de Sussex a été avisée par son médecin de ne pas voyager.»

Les règles actuelles de l’Angleterre limitent la fréquentation des funérailles à 30 et exigent une distanciation sociale et des masques faciaux. Les voyageurs de l’étranger sont tenus de se mettre en quarantaine et d’être testés négatifs pour le covid.

Le palais a déclaré que les funérailles respecteraient toutes les restrictions liées aux coronavirus.

Des plans avaient déjà été élaborés pour les funérailles du prince, bien qu’ils doivent maintenant être adaptés pour répondre aux restrictions britanniques liées aux coronavirus. La Grande-Bretagne vient de sortir de son troisième verrouillage et les grands rassemblements sont interdits. D’ordinaire, de grandes foules affluent à Londres pour assister à la cérémonie royale.

Au lieu de cela, selon le College of Arms, qui est impliqué dans les plans funéraires, Philip n’aura pas de funérailles d’État ou ne mentira pas au palais de Westminster.

«Le corps de Son Altesse Royale reposera dans le château de Windsor avant les funérailles à la chapelle St George. Ceci est conforme à la coutume et aux souhaits de Son Altesse Royale », a déclaré vendredi le Collège des armes dans un communiqué, a rapporté Reuters.

«Les arrangements funéraires ont été révisés compte tenu des circonstances actuelles découlant de la pandémie de covid-19 et il est malheureusement demandé aux membres du public de ne pas tenter d’assister ou de participer à l’un des événements qui composent les funérailles.

Le prince, avant son décès, a déclaré qu’il ne voulait pas d’un grand enterrement ou de certaines des autres cérémonies officielles accordées à certains membres de la famille royale.

Le palais de Buckingham a publié une déclaration demandant que les foules ne se rassemblent pas à la lumière de la pandémie. Au lieu de laisser des fleurs, comme il est d’usage, il a suggéré aux personnes en deuil de faire un don à un organisme de bienfaisance ou de signer un livre de condoléances en ligne.

Qu’arrive-t-il au titre de duc d’Édimbourg?

Le titre de «duc d’Édimbourg» semble devoir passer au plus jeune fils de Philip, Edward, comte de Wessex, qui est le seul enfant du monarque régnant à ne pas détenir de duché.

Mais la question n’est pas si simple.

Charles, en tant qu’aîné des frères et sœurs et héritier du trône, aurait pu hériter du titre. Mais en 1999, le palais de Buckingham a annoncé qu’Edward le prendrait un jour.

Il est peu probable qu’Edward reçoive le titre avant la mort de la reine, lorsque le prince Charles deviendra roi. Lorsqu’un royal devient monarque, les autres titres qu’il détient fusionnent avec la couronne, laissant la place à leur regrant.

Pour l’instant, la santé d’Elizabeth reste la plus grande importance pour le château de Windsor. À son décès, Charles, 72 ans, prendra les rênes.

Les dirigeants mondiaux du Royaume-Uni au Sénégal ont réagi à la mort du prince Philip le 9 avril, adressant leurs condoléances à la famille royale et au peuple britannique. (Alexa Juliana Ard / Le Washington Post)

Quelles ont été certaines des controverses publiques de Philip?

Alors que la reine de Grande-Bretagne se concentrait sur les tâches à la maison, Philip était souvent envoyé en tournée à l’étranger, y compris lors de voyages dans les 16 pays qui font toujours partie du Commonwealth britannique. Au total, il a effectué 22 191 engagements en solo, a effectué 637 visites à l’étranger et a prononcé 5 493 discours, selon le palais de Buckingham.

Bien que beaucoup de ses apparitions publiques aient été bien accueillies, au fil des ans, il a également fait un certain nombre de commentaires mémorables et insensibles, manifestant souvent peu de remords par la suite.

En 1986, par exemple, lors d’une tournée à Pékin, il a qualifié la ville d ‘«épouvantable» et a dit à un étudiant britannique qu’il risquait de finir par «les yeux fouillés». Il a dit plus tard que c’était une blague mal citée, et qu’il avait vraiment dit «les yeux fendus».

D’autres tentatives apparentes de plaisanterie ont également été mal reçues. Il a dit un jour à une avocate (ou avocate): «Je pensais qu’il était illégal de nos jours qu’une femme sollicite.» Dans un autre cas, il a dit à une femme aveugle accompagnée d’un chien-guide: «Savez-vous qu’ils mangent des chiens pour l’anorexique maintenant?»

Philip aurait demandé à un instructeur de conduite en Écosse: «Comment empêchez-vous les autochtones de boire suffisamment longtemps pour réussir le test?»

En 2019, à 97 ans, le prince a rendu son permis après avoir écrasé son SUV dans une voiture transportant trois autres, dont un enfant de 9 mois.

La reine était apparemment fan d’une grande partie de son humour – bien que cela soit également testé.

«Vous pouvez me croire que la reine a la qualité de tolérance en abondance», a-t-il dit une fois dans un discours. Elizabeth aurait répondu avec un léger sourire.