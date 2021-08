GUNTHER Hashida est le dernier intervenant de Capitol Riot le 6 janvier à décéder tragiquement.

Le département de la police métropolitaine de Washington DC a annoncé le lundi 2 août 2021 que Hashida avait été retrouvé mort à son domicile le 29 juillet.

Gunther Hashida est décédé tragiquement le 29 juillet 2021 Crédit : Gofundme

Qui était le policier Gunther Hashida ?

Hashida était membre de l’équipe d’intervention d’urgence au sein de la division des opérations spéciales et travaillait pour le département depuis 2003.

Né le 5 août 1977, Hashida n’avait que 43 ans au moment de son décès.

Selon une biographie sur une page GoFundMe, Hashida était un « mari et père dévoué et aimant ».

Après son décès, la page a collecté plus de 92 000 $ en deux jours pour couvrir les dépenses imprévues, y compris ses frais funéraires et le soutien à la famille.

Comment Gunther Hashida est-il mort ?

Hashida s’est tragiquement suicidé, sept mois après avoir répondu aux émeutes du Capitole le 6 janvier.

Il est maintenant l’un des quatre officiers de DC qui ont répondu et sont décédés plus tard par suicide.

On ne sait pas quel était son état mental après les émeutes du Capitole.

« L’officier Hashida était un héros, qui a risqué sa vie pour sauver notre Capitole, la communauté du Congrès et notre démocratie même », a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans un communiqué après la mort de Hashida.

« Tous les Américains lui sont redevables de sa grande valeur et de son patriotisme le 6 janvier et tout au long de son service désintéressé. »

« Que la vie de l’officier Hashida soit une inspiration pour tous pour protéger notre pays et la démocratie. Et que cela soit un réconfort pour la famille de l’officier Hashida que tant de personnes pleurent leur perte et prient pour eux en cette triste période », a poursuivi Pelosi.

Le décès de Hashida survient 19 jours après celui de son collègue officier Kyle deFreytag qui s’est également suicidé le 10 juillet 2021.

Jeffrey Smith du MPD et Howard Liebengood de la police du Capitole sont décédés par suicide dans le mois suivant l’attaque après avoir été dans la force pendant plus d’une décennie.

Gunther Hashida était membre du département de la police métropolitaine Crédit : Facebook

Gunther Hashida était-il marié ?

Hashida laisse derrière elle une femme et trois enfants.

Hashida et sa femme, Romelia, étaient mariés depuis 17 ans.

« Mille mots ne pourraient pas te ramener… Je le sais parce que j’ai essayé, et mille larmes non plus… Je le sais parce que j’ai pleuré, tu as laissé un cœur brisé et des souvenirs heureux aussi… mais je n’ai jamais voulu de souvenirs… voulait vous », a posté Romelia sur Facebook après son décès.

Le couple a également eu trois enfants ensemble, Victoria, Gunther Jr. et Josh.

Peu d’informations sont disponibles sur la famille.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.