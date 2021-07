DEUX présidents se partagent le titre de plus jeune en fonction, mais l’un a succédé au poste, tandis que l’autre a été élu.

Le plus jeune président à assumer le titre était le résultat du 25e amendement lorsque le président en exercice a été assassiné.

Le plus jeune président à avoir jamais pris ses fonctions était Theodore Roosevelt

Qui était le plus jeune président des États-Unis ?

Le plus jeune président à avoir jamais pris ses fonctions était Theodore Roosevelt.

William McKinley est devenu le 25e président en 1897, mais a été assassiné le 14 septembre 1901 à Buffalo, New York par Leon Czolgosz.

Son vice-président de l’époque, Theodore Roosevelt, a prêté serment en tant que président, selon le 25e amendement.

Il n’avait alors que 42 ans.

Roosevelt a occupé ce poste pendant deux mandats et est connu pour son conservatisme progressif, son environnementalisme et la création de la Food and Drug Administration.

Qui était le plus jeune président élu ?

Alors que Roosevelt était la plus jeune personne à assumer la présidence, il n’a pas été élu à ce poste.

Le président démocrate John F. Kennedy est devenu la plus jeune personne élue commandant en chef à 43 ans lors de son investiture en 1961.

Kennedy a annoncé sa candidature à la présidence à 42 ans et a remporté les élections de 1960 contre Richard Nixon après 11 mois de campagne.

Quel âge faut-il avoir pour être président ?

Certaines conditions doivent être remplies pour qu’une personne se présente à la présidence, notamment son âge et sa nationalité.

Pour être président, vous devez avoir 35 ans, être citoyen de naissance des États-Unis et avoir vécu aux États-Unis depuis au moins 14 ans.

Ces exigences sont précisées à l’article II de la Constitution.

Qui est le président le plus âgé à avoir pris ses fonctions ?

Lorsque Joe Biden a été investi en 2021, il est devenu la personne la plus âgée à occuper le poste de président à 78 ans.

Donald Trump détenait auparavant ce record lors de son investiture en 2017 à 70 ans et 220 jours.