Qui était le père de la reine George VI et comment est-il mort ? – Le soleil

LA REINE Elizabeth II a pris le trône en février 1952 – le même jour, son père, George VI, est décédé.

Voici ce que vous devez savoir sur les circonstances qui ont conduit à l’accession au trône de feu la reine.

La première photo officielle de George V, prise le 14 février 1937 Crédit : Getty – Contributeur

Qui était le père de la reine Elizabeth II ?

Le père de la reine Elizabeth II était George VI, né le 14 décembre 1895.

Il a été roi du Royaume-Uni et des dominions du Commonwealth britannique du 11 décembre 1936 jusqu’à sa mort le 6 février 1952.

La reine a succédé à son père le même jour et a régné jusqu’à sa mort tragique à l’âge de 96 ans.

Comment le roi George VI est-il mort ?

La princesse Elizabeth, alors âgée de 25 ans, était au Kenya pour une tournée royale lorsqu’elle a appris la mort de son père George VI.

Le roi, qui souffrait d’un cancer du poumon et d’autres affections, avait ignoré les conseils des médecins de voir sa fille quitter l’aéroport de Londres le 31 janvier.

Elizabeth et son mari Philip avaient prévu de se rendre en Australie après une semaine au Kenya.

Mais le matin du 6 février, le roi est retrouvé mort d’une thrombose coronarienne dans son lit à Sandringham dans le Norfolk.

Le prince Philip a annoncé la nouvelle à sa femme.

Quand la reine Elizabeth a-t-elle assumé la souveraineté ?

La princesse, aînée des deux filles du monarque et première sur le trône, est revenue à Londres en tant que reine.

Elle a officiellement proclamé son adhésion lors d’une réunion du Conseil d’adhésion – un organe cérémoniel composé de conseillers privés, de pairs et de hauts fonctionnaires – au palais St James le 8 février.

Elle est devenue la première souveraine en plus de 200 ans à accéder à l’étranger.

S’exprimant après sa rencontre avec le conseil, la reine a déclaré: “Par la mort soudaine de mon cher père, je suis appelée à assumer les devoirs et les responsabilités de la souveraineté.

“Mon cœur est trop plein pour que je vous en dise davantage aujourd’hui que je travaillerai toujours, comme mon père l’a fait tout au long de son règne, à faire avancer le bonheur et la prospérité de mes peuples, répandus comme ils le sont dans le monde entier.”

Son couronnement officiel en tant que reine Elizabeth II a eu lieu le 2 juin 1953 à l’abbaye de Westminster à Londres.

Elle régna pendant 70 années extraordinaires, jusqu’à sa mort tragique le 8 septembre, à l’âge de 96 ans, faisant de son fils, Charles, Roi.

Comment le jour de l’accession est-il célébré et que se passe-t-il lors d’une salve royale ?

Le 6 février est célébré chaque année avec des services religieux et des fonctions officielles à travers le pays.

Les drapeaux flottent et les soldats tirent des coups de feu dans le Green Park de Londres et la Tour de Londres, ainsi qu’à Woolwich, Colchester, le château d’Édimbourg, le château de Stirling, Cardiff, Belfast, York, Portsmouth, Plymouth et le château de Douvres.

La salve royale de 41 canons à Green Park a lieu à midi.

La King’s Troop Royal Horse Artillery en grande tenue sort de la caserne Wellington et défile devant le palais de Buckingham.

Six canons de 13 livres datant de la Première Guerre mondiale sont tirés à travers le parc par des équipes de six chevaux chacune.

Les canons sont détachés et les soldats tirent à blanc 41 fois au total à dix secondes d’intervalle, envoyant des bouffées de fumée blanche.

En 2022, la reine a célébré 70 ans sur le trône dans une série d’événements d’un an pour le jubilé de platine.