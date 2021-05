L’actrice Olympia Dukakis, lauréate d’un OSCAR, devenue célèbre dans les succès des années 1980 comme Steel Magnolias, est décédée samedi.

Elle a laissé trois enfants qu’elle a élevés avec son défunt mari, Louis Zorich. Mais qui était l’acteur et le producteur?

Louis Zorich est décédé en février 2018, à l’âge de 93 ans Crédits: Getty

Qui était le mari d’Olympia Dukakis, Louis Zorich?

Louis Zorich était un acteur à succès de la télévision et de Broadway, décédé en février 2018, à l’âge de 93 ans.

Zorich a joué un large éventail de rôles dans sa carrière, qui s’est étendue sur plus de six décennies.

Parmi ses rôles les plus connus figuraient son personnage sur « Mad About You » de NBC, en tant que père de Paul Reiser, et son rôle de grand-père sur « Brooklyn Bridge ».

En 1991, il a joué King Lear dans une production au Whole Theatre à Montclair, NJ, dont lui et Mme Dukakis étaient membres fondateurs.

Zorich est né à Chicago en 1924.

Son père, Christ, était un ingénieur stationnaire et sa mère, l’ancienne Anna Gledj, était une femme au foyer.

Tous deux étaient des immigrants de Yougoslavie.

Zorich a été enrôlé dans l’armée à 18 ans et a servi un passage pendant la Seconde Guerre mondiale avant de retourner à Chicago pour étudier le théâtre.

Olympia Dukakis, Louis Zorich avec leur fils Crédits: Getty

Combien de temps Olympia Dukakis et Louis Zorich sont-ils ensemble?

Zorich a été marié à Olympia Dukakis pendant 56 ans, de 1962 à sa mort en 2018

Le duo s’est rencontré pendant que Zorich auditionnait pour une pièce de théâtre Off Broadway intitulée «L’ouverture d’une fenêtre».

«Mon père était prêt à jouer le rôle du mari», a déclaré Peter Zorich au New York Times.

«La femme était déjà choisie – Olympia Dukakis. Il a lu pour la partie mais ne l’a pas compris – ne peut pas inventer cela. Ils ont emménagé ensemble.

Le couple s’est marié l’année suivante.

Ont-ils des enfants?

Zorich et Dukakis ont trois enfants ensemble.

Ils ont deux fils; Peter et Stefan, et une fille, Christina.

Louis Zorich et Olympia Dukakis assistent au Gala La Mama Earth en l’honneur d’Olympia Dukakis et de Dan Kutz au Ellen Stewart Theatre en 2014 Crédits: Getty

Comment Olympia Dukakis est-elle morte?

Le frère de Dukakis, Apollo, a confirmé sa mort dans un message Facebook samedi, notant que l’actrice avait des problèmes de santé depuis un certain temps.

«Ma sœur bien-aimée, Olympia Dukakis, est décédée ce matin à New York», a-t-il écrit.

« Après plusieurs mois de santé défaillante, elle est enfin en paix et avec elle [husband] Louis [Zorich]. «

La famille n’a pas révélé de cause officielle de décès.