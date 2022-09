Qui était le mari de Jennifer Dulos, Fotis Dulos ?

JENNIFER Dulos a fait la une des journaux en 2019 après sa disparition lors d’une bataille pour la garde.

Près d’un an plus tard, son mari, Fotis Dulos, a été accusé de meurtre et d’enlèvement en relation avec sa disparition.

Fotis Dulos a été accusé d’avoir tué sa femme Jennifer en janvier 2020 Crédit : Méga

Qui était Fotis Dulos ?

Né le 6 août 1967 en Turquie, Dulos était connu comme promoteur immobilier et fondateur de Fore Group Inc., une entreprise qui construisait des maisons de luxe à Farmington, Connecticut.

En dehors de son métier, il était connu comme l’ex-mari de Jennifer Dulos et aurait joué un rôle dans sa disparition et sa mort.

En janvier 2020, Dulos a été accusé de meurtre qualifié et d’enlèvement en relation avec le cas de Jennifer.

Il a plaidé non coupable et a maintenu son innocence avant sa mort quelques semaines plus tard.

Le 30 janvier, il a été annoncé que Dulos était décédé dans un hôpital de New York après avoir tenté de se suicider à son domicile.

“Ce fut une journée vraiment horrible pour la famille, remplie de décisions difficiles, de tests médicaux et répondant aux exigences pour déterminer la mort”, a déclaré à l’époque l’avocat de Dulos, Norm Pattis.

“Cela dit, nous voulons remercier tout le monde pour leur intérêt. Et quant à ceux qui soutiennent que la mort de M. Dulos reflète une conscience de culpabilité, nous disons non”, a-t-il poursuivi.

“Nous disons que c’était plus une conscience surmenée par le poids du monde qui était trop occupée pour écouter et qui voulait une histoire plus qu’elle ne voulait la vérité.”

Avant sa mort, Dulos avait été assigné à résidence après avoir déposé une caution de 6 millions de dollars.

Un juge du Connecticut a abandonné les charges retenues contre Dulos le 2 mars 2020, malgré les appels de l’avocat de Dulos, Norm Pattis.

“La mémoire de M. Dulos reste entachée par ces accusations scandaleuses, et nous aimerions avoir la chance de les soulever en audience publique. Que nous ayons cette chance est une question ouverte et reste à voir”, a déclaré Pattis devant le tribunal après le décision.

“Ce n’était pas la fin que nous avions anticipée sous la forme que nous espérions. Nous espérions très bien nous tenir devant vous un jour avec les accusations contre M. Dulos terminées par un acquittement.”

Le corps de Jennifer a-t-il été retrouvé ?

Cela fait deux ans que le cas de Jennifer a attiré l’attention des médias pour la première fois et la police n’a pas eu de chance de trouver ce que les autorités pensent être sa dépouille sur la base d’éclaboussures de sang trouvées à sa résidence.

Le 20 décembre 2021, une nouvelle recherche K9 était en cours pour la mère de cinq enfants disparue à Waveny Park à New Canaan, près de l’endroit où le SUV de Jennifer a été retrouvé au début de l’enquête.

Les enquêteurs auraient effectué une nouvelle recherche dans la zone pour donner suite aux “informations d’enquête antérieures” concernant l’affaire d’homicide, a déclaré la police à NBC Connecticut.

“Cela est fait par prudence pour explorer toutes les pistes liées à l’affaire”, a déclaré la police dans un communiqué. “Ces suivis sont une procédure standard car nos détectives enquêtent de manière approfondie sur toutes les pistes.”

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas quelles informations les autorités ont suivies ou si elles ont découvert quoi que ce soit lors de la recherche.

Une émission spéciale Dateline sera diffusée à 22 h HNE le 2 septembre 2022, explorant les preuves et les accusations dans la disparition de Jennifer Dulos.

Jennifer a disparu depuis le 24 mai 2019

Fotis et Jennifer ont-ils des enfants ?

Tout au long de leur mariage, l’ancien couple a accueilli cinq enfants ensemble, qui avaient entre 8 et 13 ans au moment de la disparition de Jennifer.

À l’heure actuelle, les détails concernant les noms et l’âge des enfants restent flous.

Après la disparition de Jennifer, sa mère, Gloria Farber, a été placée sous garde, révélant qu’elle “ressemble de plus en plus à sa mère chaque jour”, dans un communiqué de mai 2020.

Avant le décès de Dulos, ses enfants auraient pu lui rendre visite à l’hôpital avant que les médecins ne le retirent de l’assistance respiratoire.