Qui était le gang des Scuttlers de Manchester et Salford ? – Le soleil

DES PHOTOS de personnages louches d’il y a plus d’un siècle ont fasciné et émerveillé les fanatiques d’histoire du monde entier.

Les clichés des archives de la police du Grand Manchester ouvrent une porte sur l’histoire de criminels d’antan, lisez la suite pour en savoir plus à leur sujet.

Alfred Pilling de Beswick, Manchester a été emprisonné au début des années 1900 pour avoir volé 20 livres de jambon et 56 livres de fromage Crédit : Manchester Evening News

Les clichés ont été pris entre les années 1870 et le début de la Première Guerre mondiale.

Les photos étaient accompagnées de notes détaillées, ces notes étaient souvent partagées avec les agents des environs.

Plusieurs des escrocs montrés sont vus en train de lever la main afin que s’ils avaient à nouveau des ennuis, la police puisse voir s’ils avaient des doigts manquants.

Enlever l’oreille, la main, le doigt ou parfois les doigts d’un voleur était un rappel visible du crime et de la honte des auteurs.

Les images et les histoires incroyables sont conservées par Duncan Broady, conservateur des archives et du musée de la police du Grand Manchester depuis son ouverture en 1981.

William Brookes : membre d’un gang à Manchester et Salford

Brookes, 20 ans, a été arrêté en 1890 et faisait partie d’un gang appelé The Scuttlers qui sévissait dans les rues de Manchester et de Salford.

Le gang a gagné le nom car les bagarres de rue auxquelles ils ont participé étaient connues sous le nom de sabords.

Ils portaient des sabots à bout de laiton, des écharpes distinctives et des pantalons à pattes d’éléphant et portaient des couteaux et des fusils pour les bagarres de rue.

Brookes faisait partie d’un gang bien connu qui terrorisait les rues de Manchester et de Salford à la fin du XIXe siècle. Crédit : Manchester Evening News

Herbert Grosvenor : voleur de Salford

On ne sait pas grand-chose d’Herbert avant qu’il ne se fasse prendre sa photo.

Il venait d’être condamné pour trois chefs d’accusation de cambriolage.

Il avait comparu devant le tribunal quatre ans auparavant et avait été condamné à une amende de cinq shillings pour avoir eu un chien sans permis.

L’âge de Grosvenor est inconnu au moment de sa photo Crédit : Manchester Evening News

Thomas Murphy : Voler des sacs à main

Murphy n’aimait pas se faire prendre en photo, c’est pourquoi sa photo d’identité le montre retenu par des policiers dans les années 1880.

Il a été reconnu coupable de divers crimes, principalement le vol de sacs à main, dans le Yorkshire et le Lancashire dans les années 1880 et 1890.

Murphy a affirmé qu’il avait 65 ans, mais la police a déclaré qu’il « avait l’air plus jeune » et l’a décrit comme « très chauve » avec de « mauvaises dents ». Crédit : Manchester Evening News

Eliza Wright : Tromper pour obtenir de l’argent ou des biens

Wright avait 23 ans lorsqu’elle a été arrêtée le 17 décembre 1909 pour trois chefs d’accusation de faux semblants – avoir utilisé la tromperie pour obtenir de l’argent ou des biens.

Elle a été reconnue coupable et condamnée à trois mois derrière les barreaux pour chaque accusation qu’elle a purgée simultanément.

Wright était mariée et vivait à Stockport au moment de ses crimes, et était décrite comme mesurant environ 5 pieds et avait les cheveux bruns, les yeux noisette et un «teint frais». Crédit : Manchester Evening News

Margaret Kerrigan (alias Mary Ann Cowell) : vol d’un sac à main, de vêtements, d’une robe… et d’une culotte de garçon

Le premier record de Kerrigan a été documenté en 1902 lorsqu’elle a été condamnée à trois mois de travaux forcés pour vol.

Elle avait volé un sac à main contenant 7,10 £.

Elle n’a évidemment pas appris sa leçon, un an plus tard, elle a été giflée avec encore trois mois de travaux forcés pour avoir volé 2,9 £.

Sa dernière apparition documentée remonte au 18 décembre 1911, où elle a été reconnue coupable d’avoir volé une robe et une paire de sous-vêtements pour garçons et condamnée à trois mois de prison.

Kerrigan était un voleur de carrière et a fait des apparitions régulières sur le banc des accusés au début des années 1900 Crédit : Manchester Evening News

Edith Towell : petite voleuse

Towell était un domestique et un petit voleur, reconnu coupable pour la première fois de vol de vêtements en 1889 et condamné à une amende de 40 shillings par un magistrat.

Elle était de retour devant le tribunal de Liverpool quelques jours plus tard lorsqu’elle a été condamnée à trois mois pour avoir volé une montre en or et 4 £.

En 1895, elle a été reconnue coupable d’avoir volé 7 £ en espèces et 40 £ en chèques de magasin coopératif.

Towell a ensuite purgé des peines de prison à Coventry et Worcester avant d’être condamné à Salford Sessions à trois mois pour avoir volé des vêtements et une montre en 1897. Crédit : Manchester Evening News

Catherine Day : « Fréquenter l’autoroute avec l’intention de commettre un crime »

Day était une sage-femme du comté de Mayo en Irlande, mais vivait à Rochdale lorsqu’elle a été arrêtée pour avoir « fréquenté l’autoroute avec l’intention de commettre un crime ».

On ne sait pas si elle a réellement commis un crime, mais il semble que son dévouement à en commettre un ait été suffisant pour la condamner dans les années 1800.

Elle a ensuite été reconnue coupable et condamnée à un mois de prison en 1895. Crédit : Manchester Evening News

Thomas Wallace : Larcin, vol de tissu, réception de biens volés, évasion de prison

Wallace a été condamné à sept ans pour vol de tissu en 1871. Il a commencé sa peine à Leeds mais s’est échappé et s’est enfui.

Il a comparu devant le tribunal en décembre de la même année et a été condamné à sept ans pour recel de biens volés. avant d’être condamné à un an en 1881 pour évasion de prison.

Wallace était un criminel prolifique, avec une carrière qui a duré plus de 30 ans Crédit : Manchester Evening News

John Richardson : Se faisant passer pour un ingénieur ferroviaire

Richardson a probablement été arrêté pour escroquerie, mais il y a peu de notes sur son cas dans les archives.

Il aurait été «bien connu» de la police de Leeds.

Il n’y a pas de dates jointes à son dossier, mais les experts des archives disent: « Le fait qu’il apparaisse suggère que les officiers de Manchester avaient une idée qu’il ne faisait rien de bon. »

Richardson « a fait sensation » en se faisant passer pour un ingénieur ferroviaire et en voyageant beaucoup sur le réseau de la London and North Western Railway. Crédit : Manchester Evening News

James Sutch : voler un vélo, jouer

Sutch, qui avait 19 ans à l’époque, a été condamné à une amende de 3,15 £ par un tribunal de Bolton pour avoir volé un vélo en 1920.

Les dossiers montrent qu’en 1917, il a été lié pendant 12 mois pour la même infraction.

Entre les deux incidents, il a été condamné à une amende de 10 shillings pour le délit de jeu. Crédit : Manchester Evening News

William Lewis : effraction au bureau et à la maison

Lewis était un cambrioleur prolifique dans les années 1900 et bien connu de la police de Manchester.

Une note à côté de cette photo indiquait qu’il était « un excellent briseur de bureau et un briseur de maison intelligent ». Crédit : Manchester Evening News

Ernest Ward : vol, larcin, agression

Ward a été condamné à six mois de travaux forcés pour vol en 1911.

Il avait déjà attiré l’attention de la police de Manchester à plusieurs reprises et avait déjà cinq condamnations antérieures pour vol et voies de fait.

Ernest Ward, le charcutier de Stockport à l’air suffisant, avait 32 ans lorsqu’il a été photographié ici. Crédit : Manchester Evening News

Richard Hurst : Tromperie

Hurst, qui avait 19 ans sur cette photo, était soupçonné d’avoir été arrêté ici juste après le début de la Première Guerre mondiale, pour avoir tenté d’éviter de servir dans l’armée.

Il devait purger trois mois de prison pour le délit de faux semblant ou tromperie.

Hurst avait déjà été reconnu coupable du crime à trois reprises au cours des 13 mois précédents.

Le propriétaire du cinématographe de Salford a été condamné par un tribunal de Stockport le 7 juillet. Crédit : Manchester Evening News

Clara Pendlebury : Voler du coton

Pendlebury était employé comme ouvrier dans une salle de cartes dans une filature de coton et a été condamné à une amende de 40 shillings pour avoir volé deux livres et demie de coton brut.