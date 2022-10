“MAD” Frankie Fraser, était l’un des seigneurs du crime les plus craints et les plus respectés du West End des années 1960.

Le gangster anglais notoire s’est tourné vers une vie de crime et avant qu’il ne le sache, il était derrière les barreaux.

‘Mad’ Frankie Fraser était un gangster anglais notoire Crédit : Times Newspapers Ltd

Qui était Frankie Fraser ?

Frankie Fraser est né sur Cornwall Road à Waterloo, Londres, le 13 décembre 1923.

Sa mère était d’origine irlandaise et norvégienne, tandis que son père était à moitié amérindien.

Fraser était le plus jeune de cinq enfants qui grandissaient dans la pauvreté – il s’est d’abord tourné vers le crime à l’âge de 10 ans, aux côtés de sa sœur Eva.

Après s’être essayé au crime dans son enfance, Fraser a ensuite continué dans sa vie ultérieure.

Fraser faisait partie de la pègre britannique entre les années 1940 et 1960.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était un déserteur – s’échappant de sa caserne à plusieurs reprises.

C’est pendant la guerre qu’il s’est impliqué pour la première fois dans des crimes graves.

Alors que les gens étaient confrontés à des pannes d’électricité, au rationnement et à un manque de services de police professionnels en raison de la conscription, Fraser avait de nombreuses opportunités d’activités criminelles, telles que voler des maisons pendant que les occupants se cachaient pour leur sécurité dans des abris anti-aériens.

En 1941, Fraser a été puni pour la première fois lorsqu’il a été envoyé à Borstal pour avoir pénétré par effraction dans un magasin de bonneterie de Waterloo.

Il a ensuite été condamné à une peine de 15 mois de prison au HMP Wandsworth pour cambriolage – ce n’était que la première des 20 prisons dans lesquelles Fraser serait envoyé.

Après la guerre, Fraser a été impliqué dans un raid sur un bijoutier, pour lequel il a été condamné à deux ans de prison, principalement purgés au HMP Pentonville.

Au cours des années 1950, la principale occupation criminelle de Fraser était celle de garde du corps du célèbre gangster Billy Hill.

Une fois de plus, il a été envoyé en prison, cette fois pour avoir participé à des braquages ​​de banque.

Il a ensuite été libéré en 1955.

L’année suivante, le gangster britannique Jack Spot et sa femme Rita ont été attaqués à la demande de Billy Hill, par Fraser, Bobby Warren et au moins une demi-douzaine d’autres hommes.

Cela a entraîné le retour de Fraser en prison – cette fois pour purger une peine de sept ans.

Cependant, c’est au début des années 1960 que Fraser a commencé à commettre des crimes encore plus graves, lorsqu’il a rencontré pour la première fois Charlie et Eddie Richardson du Richardson Gang – rivaux des jumeaux Kray.

Selon Fraser, ce sont eux qui l’ont aidé à éviter l’arrestation pour le Great Train Robbery en soudoyant un policier.

Ensemble, ils ont créé l’entreprise de machines à fruits Atlantic Machines, qui a servi de façade aux activités criminelles du gang.

En 1966, Fraser a été accusé du meurtre de Richard Hart – qui a été abattu au club de M. Smith à Catford tandis que d’autres associés de Richardson, dont Jimmy Moody, ont été accusés de bagarre.

Un témoin a par la suite modifié son témoignage et les charges ont finalement été abandonnées, bien que Fraser ait tout de même été condamné à cinq ans de prison pour bagarre.

Il a également été jugé par un tribunal dans le cadre du soi-disant «procès pour torture», au cours duquel des membres du gang Richardson ont été accusés d’avoir brûlé, électrocuté et fouetté les personnes reconnues coupables de déloyauté.

Fraser lui-même a été accusé d’avoir arraché les dents des victimes avec une paire de pinces.

À la suite d’un procès à Old Bailey en 1967, il a été condamné à dix ans d’emprisonnement.

Pourquoi était-il connu sous le nom de “Mad” Frankie Fraser ?

Fraser a gagné son surnom de «fou» pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il a réussi à se retirer du service militaire en se faisant passer pour un malade mental.

Pour prouver son inaptitude à la force, il a agressé un médecin avant de sauter par la fenêtre du centre d’évaluation de Bradford où il avait été envoyé.

Combien de temps Frankie Fraser a-t-il passé en prison ?

Fraser a purgé un total de 42 ans dans plus de 20 prisons différentes au Royaume-Uni pour de nombreuses infractions violentes.

Mais ses activités criminelles ne se sont pas arrêtées lorsqu’il a été enfermé.

Pendant son séjour en prison, Fraser a été impliqué dans un certain nombre d’émeutes et s’est fréquemment battu avec des agents pénitentiaires, des codétenus et des gouverneurs.

En 1969, Fraser était l’un des meneurs de la grande émeute de la prison de Parkhurst, qui l’a amené à passer six semaines à l’hôpital de la prison en raison de ses blessures.

Et la participation à de telles activités a souvent conduit à la prolongation de sa peine.

Pourquoi Frankie Fraser était-il connu ?

Frankie Fraser était connu comme un tortionnaire et un tueur à gages notoire, qui travaillait comme exécuteur pour certains des chefs de gangs les plus redoutés de Londres.

Cependant, c’est lors du «procès pour torture» du gang Richardson en 1967 que Frankie Fraser est devenu célèbre à l’échelle nationale.

Le procès qui est devenu l’un des plus longs de l’histoire criminelle britannique.

Quand Frankie Fraser est-il mort ?

Le 21 novembre 2014, Fraser est tombé gravement malade alors qu’il subissait une opération à la jambe au King’s College Hospital, à Denmark Hill.

Fraser a été placé dans un coma artificiel, mais à peine cinq jours plus tard, le 26 novembre 2014, Fraser est décédé après que sa famille ait pris la décision d’éteindre son appareil de survie.

Funérailles de l’exécuteur du sud de Londres, FRANKIE FRASER au Honor Oak Crematorium Crédit : Ray Collins – Le Soleil

Ses obsèques ont eu lieu le 18 décembre 2014.