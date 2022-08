Qui était le fils de Richard Engel, Henry ?

Henry, le fils du correspondant en chef de NBC News à l’étranger, Richard Engel, est décédé le 8 août 2022.

Engel a parlé de la santé de son fils depuis qu’il a été diagnostiqué pour la première fois avec le syndrome de Rhett en 2017.

Le fils de Richard Engel a été diagnostiqué avec le syndrome de Rhett

Qu’est-il arrivé au fils de Richard Engel ?

Richard Engel et sa femme, Mary Forrest, ont remarqué que leur fils avait des problèmes avec ses capacités cognitives et motrices.

Leur fils, Henry, a reçu un diagnostic de syndrome de Rhett en 2017 alors qu’il n’avait que deux ans.

Le syndrome est une maladie génétique rare sans remède connu qui a empêché Henry de se développer à long terme.

Engel a écrit un essai personnel en 2019 qui partageait le triomphe émotionnel lorsque son fils a finalement dit “dada” à l’âge de trois ans.

“Alors que je chantais bonjour à Henry et que je me reconnectais après un long voyage, il m’a regardé, a verrouillé le contact visuel et a dit, aussi clair que n’importe quel mot, ‘Dada'”, a écrit Engel dans l’essai publié sur Today.

“Il ne l’a pas dit une seule fois, mais deux ou trois fois. Il y avait une urgence et une excitation”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Les anges ont chanté d’en haut.

“Une foule dans les coulisses a éclaté en un tonnerre d’applaudissements. Et quelque part, un acteur humblement plié à la taille.”

Engel et Forrest ont réalisé pour la première fois que quelque chose n’allait pas avec leur fils quand, à l’âge de deux ans, il ne pouvait ni parler ni taper dans ses mains.

“C’était un mystère et nous avons pensé:” D’accord, eh bien, il y a des floraisons tardives “”, a déclaré Engel à Today en 2018.

Peu de temps après, ils ont amené Henry chez un médecin qui est revenu avec la terrible nouvelle.

“Nous avons trouvé quelque chose. C’est très, très grave. C’est à vie, incurable”, se souvient Engel, le médecin lui a dit.

“J’étais en état de choc. Je suis remonté dans ce convoi, tremblant. C’était le pire jour de ma vie.”

Le diagnostic était le syndrome de Rhett, ce qui signifie que le développement d’Henry pourrait ne jamais dépasser celui d’un tout-petit.

« Ce n’est pas seulement un retard. Cela signifie une déficience physique et intellectuelle à vie, permanente et incurable », a déclaré Engel.

“Malheureusement, plus nous en apprenions, plus les nouvelles empiraient.”

Richard Engel a déclaré que la santé d’Henry s’était détériorée Crédit : Twitter/RichardEngel

Quand Henri est-il décédé ?

Henry a succombé au syndrome de Rhett le 9 août et sa famille demande à quiconque de faire un don pour la recherche d’un remède contre le syndrome de Rhett.

Engel a écrit un message sincère sur Twitter à propos du décès de son fils, écrivant : Notre fils bien-aimé Henry est décédé. Il avait les yeux bleus les plus doux, un sourire facile et un rire contagieux.

“Nous l’avons toujours entouré d’amour et il nous l’a rendu, et bien plus encore.”

Engel a annoncé la santé défaillante de son fils dans une vidéo émouvante le 31 mai 2022.

Il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux de son plus jeune fils, Theo, se penchant vers son frère pour lui faire un bisou.

“Encore un”, dit l’enfant de deux ans dans la vidéo avant de se pencher pour donner un autre baiser à Henry, maintenant âgé de six ans.

Dans sa légende à côté de la vidéo, Engel a écrit: “Pour tous ceux qui suivent l’histoire d’Henry, malheureusement, il a empiré.

“Son état a progressé et il a développé une dystonie : tremblements/raideur incontrôlés. Il a été à l’hôpital pendant 6 semaines, mais il est maintenant à la maison et reçoit l’amour de son frère Theo.”

Les symptômes avancés du syndrome de Rhett comprennent la raideur et les convulsions, et les médecins ont dit à Engel et Forrest qu’Henry ne marchera probablement jamais, ne parlera pas ou ne pourra jamais s’habiller.

Le syndrome se retrouve généralement chez les filles, et les cas chez les garçons sont rares, entraînant souvent la mort in utero ou peu de temps après la naissance du garçon.

Selon l’un des médecins d’Henry, Huda Zoghbi, directeur du Duncan Neurological Research Institute du Texas Children’s Hospital, il a une mutation du gène qui lui a permis de vivre plus longtemps.

“Dans le cas d’Henry, il n’inactive pas totalement la protéine, mais il ne fonctionne pas complètement et pas à 100 % au niveau normal”, a déclaré Zoghbi à NBC News.

La famille d’Henry demande à quiconque de faire un don pour la recherche et les études qui vont vers la recherche d’un remède pour le syndrome de Rhett.

Dans un hommage au fils d’Engel, le Jan and Duncan Neurological Research Institute du Texas Children’s Hospital a annoncé qu’il poursuivait ses recherches sur les cellules d’Henry.

L’hommage dit: “Henry a tiré le meilleur parti de chaque jour et a travaillé sans relâche dans ses nombreuses thérapies physiques et développementales.

“Il continue d’être une source d’inspiration pour le Dr Zoghbi et son équipe alors qu’ils travaillent pour trouver des traitements efficaces pour le syndrome de Rett, et ils font déjà des progrès significatifs avec les propres cellules d’Henry.”

Il a poursuivi: “La famille d’Henry a demandé à ceux qui souhaitent honorer sa mémoire de bien vouloir verser des contributions pour soutenir nos efforts de recherche continus.

Le syndrome de Rhett peut-il être guéri?

La mutation d’Henry du syndrome de Rhett offre aux médecins l’occasion unique de rechercher un remède à cette maladie génétique rare.

Zoghbi est chargé de mener les recherches après avoir été celui qui a diagnostiqué Henry en 2017.

« La mutation d’Henry est unique au monde. Mais parce qu’il est unique, c’est ce qui le rend si précieux. Parfois, de la chose la plus rare, vous pouvez apprendre le plus », a déclaré Zoghbi à Today.

Elle a déclaré que son laboratoire travaillait à répliquer les cellules d’Henry pour essayer de stimuler la protéine, MECP2, qui stimulerait la fonction cérébrale chez les personnes touchées.

“Nous savons aujourd’hui qu’il existe des centaines de gènes qui peuvent causer l’autisme ou causer une déficience intellectuelle ou des troubles psychiatriques complexes”, a déclaré Zoghbi au média.

Elle a ajouté: “L’utilisation des cellules de Henry pour étudier le syndrome de Rhett, en cas de succès, peut être appliquée à n’importe laquelle de ces maladies.”