DOUGLAS Henshall le fait revivre dans le drame policier ITV In Plain Sight ce lundi 7 juin à 21h.

Mieux connu pour avoir traduit en justice le tueur en série Peter Manuel, qui était vraiment le détective William Muncie ?

Douglas Henshall incarne le détective William Muncie dans le thriller ITV In Plain Sight Crédit : ITV

Qui était le détective William Muncie ?

Né le 11 janvier 1915 à Carluke, William est considéré comme l’un des officiers les plus célèbres de l’histoire du Lanarkshire, en Écosse.

Ancien assistant d’un épicier et, plus tard, ouvrier de la réserve dans sa ville natale, il a ensuite postulé pour devenir officier de police de la police de Lanarkshire, à l’âge de 21 ans.

Cinq jours après l’envoi de sa lettre de candidature, il a été invité à un examen médical, qu’il a passé avec brio.

Un membre réussi de la force, il a été promu sergent à Strathaven, où il est resté pendant deux ans avant de passer à Uddingston en tant qu’inspecteur… où vivait Peter Manuel.

En face de Douglas Henshall se trouve Martin Compston, avec Peter Manuel dans la série Crédit : ITV

Tapi dans l’ombre avant son arrestation, le criminel – condamné à mort pour le meurtre de huit personnes – a raillé William avec des lettres remises en main propre et des cartes d’anniversaire.

Ceux-ci ont été envoyés au domicile du commissaire-détective, faisant craindre au policier que sa famille ne soit en grave danger.

Il a finalement réussi à faire condamner la Bête de Birkenshaw en 1958.

Sur quelles affaires célèbres a-t-il travaillé ?

William a un record impressionnant de 54 meurtres résolus sous sa direction.

En 1973, le surintendant principal détective a contribué à l’arrestation de George Beattie.

Âgé de 19 ans à l’époque, George a été emprisonné pour avoir poignardé Margaret McLaughlin, une dactylo de 23 ans, à Carluke, dans le Lanarkshire.

Le meurtre a eu lieu le 6 juillet 1973, alors que Margaret se rendait à la gare de Carluke.

Elle a été poignardée à plusieurs reprises et George a été envoyé derrière les barreaux pendant 15 ans pour son meurtre.

Détective William « Bill » Muncie dans Carluke Crédit : Getty

Cependant, en juillet 2020, le professeur David Wilson a déclaré que George ne pouvait pas avoir commis le crime et a plaidé pour une « vraie » justice.

Selon The Daily Record, le criminologue de 63 ans a passé deux ans à enquêter sur l’affaire et croit fermement que William avait une «vision en tunnel» et était déterminé à être à la hauteur de sa réputation.

« Une fois que Muncie a eu Beattie dans sa ligne de mire, il n’était pas prêt à le laisser partir », a déclaré l’universitaire à la publication basée en Écosse.

« Muncie croyait qu’il avait des pouvoirs psychiques lorsqu’il s’agissait de résoudre des meurtres. Il déciderait quel suspect était coupable, puis chercherait les preuves pour plaider sa cause. »

William a été promu chef de police adjoint peu de temps après la condamnation de George.

Trois ans plus tard, il se retire de la police et écrit ses mémoires, The Crime Pond, publiés dans Chambers en 1979.

Un livre dans lequel il ne mentionne jamais le meurtre de Margaret McLaughlin ni l’arrestation de George Beattie.

La mort de Margaret McLaughlin, 23 ans, est un autre cas célèbre que William Muncie a aidé à résoudre Crédit : PA

Était-il marié et avait-il des enfants ?

Outre son comportement exemplaire au sein de la police, source d’inspiration pour In Plain Sight, William était un père de famille dévoué.

Le 11 mars 1942, il épouse Agnès Matheson.

Ils ont eu deux filles nommées Jane (1943) et Sandra (1952).

L’heureuse famille a été frappée par le chagrin quand Agnès est décédée en 1974, des suites d’une courte maladie.

William a emboîté le pas en 1988 et est enterré au cimetière de Carstairs, en Écosse.