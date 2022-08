SHERYL Sandberg quitte son poste de COO de la société mère de Facebook, Meta, poste qu’elle occupe depuis quatorze ans.

Le déménagement intervient sept ans après la mort de son mari, Dave Goldberg.

Sheryl Sandberg était mariée à Dave Goldberg, le PDG de SurveyMonkey

Qui est Sheryl Sandberg ?

Sheryl Sandberg travaille pour Facebook aux côtés du fondateur Mark Zuckerberg depuis 2008 après avoir passé quatre ans à travailler pour Google.

Elle a contribué à faire de l’entreprise l’un des moteurs de recherche les plus conviviaux et a contribué à faire de Facebook l’un des réseaux sociaux les plus rentables aux côtés de Zuckerberg, qui n’avait que 23 ans à l’époque.

Sandberg a plaidé pour les droits des femmes et a écrit son best-seller Lean In: Women, Work, and the Will To Lead, en 2013, qui encourageait les femmes à se défendre sur le lieu de travail.

En plus de son plaidoyer pour les droits des femmes, Sandberg a fondé la fondation Learning to Give qui éduque les jeunes sur la façon de s’impliquer dans des organisations philanthropiques.

La mission de la fondation est « d’aider les jeunes à développer la générosité et l’agence pour leurs rôles continus dans la communauté ».

Maintenant qu’elle a décidé de quitter son poste chez Meta, Sandberg dit qu’elle ne se concentrera pas seulement sur ses efforts philanthropiques, mais qu’elle se remariera également avec le directeur du marketing, Tom Bernthal, a rapporté le Washington Post.

Elle a écrit sur sa page Facebook le 1er juin 2022 : « Quand j’ai pris ce poste en 2008, j’espérais occuper ce poste pendant cinq ans. Quatorze ans plus tard, il est temps pour moi d’écrire le prochain chapitre de ma vie.”

Sandberg passe à la prochaine étape de sa vie et continue d’écrire qu’elle n’est “pas tout à fait sûre de ce que l’avenir apportera”, ajoutant : “J’ai appris que personne ne l’était jamais.”

Qui était le défunt mari de Sheryl Sandberg ?

Le défunt mari de Sandberg, Dave Goldberg, était le directeur général de SurveyMonkey et son mari avant sa mort prématurée en 2015.

Goldberg a grandi à Minneapolis, Minnesota avec sa mère qui travaillait comme enseignante et son jeune frère.

Grandir avec sa mère a enseigné à Goldberg des leçons de vie inestimables alors que lui et son frère l’aidaient à déposer des papiers pour une organisation à but non lucratif qu’elle avait créée pour les parents d’enfants handicapés.

Parlant de l’expérience dans un éditorial du New York Times en 2012, Goldberg a déclaré : “Pendant longtemps, je n’avais pas réalisé que bien que ma mère soit dans le secteur à but non lucratif, elle est une entrepreneure”, ajoutant : “Son deuxième carrière a influencé la direction que ma vie a prise.”

Goldberg a quitté la maison pour fréquenter l’Université de Harvard où il a obtenu un diplôme en histoire et en gouvernement.

Au cours de sa première année, il a travaillé sur la campagne présidentielle de Michael Dukakis en 1988, mais a déclaré que cela lui avait appris que la politique n’était pas là où se trouvaient ses intérêts.

Après avoir obtenu son diplôme, Goldberg a obtenu un emploi chez Capitol Records, mais a déclaré qu’il pensait n’avoir été embauché que “parce que (l’entreprise) a reconnu que la musique était (sa) passion”.

En 2009, Goldberg a été embauché pour rejoindre SurveyMonkey, une entreprise qui a créé un outil d’enquête permettant aux utilisateurs de créer et d’analyser des données d’enquête.

Il croyait que travailler comme entrepreneur pour l’entreprise lui donnerait un sentiment d’accomplissement.

“Je ne suis peut-être plus ce jeune de 26 ans qui a lancé un site de musique en ligne, mais je suis toujours intéressé à commencer petit sur quelque chose qui peut avoir un impact, et je crois toujours au triomphe de l’espoir sur l’expérience.

“C’est ce que signifie être un entrepreneur”, a écrit Goldberg.

Dave Goldberg est décédé en mai 2015 Crédit : Getty Images – Getty

Comment Dave Goldberg est-il mort ?

Goldberg est décédé d’un traumatisme crânien alors qu’il était en vacances au Mexique le 1er mai 2015.

Selon certaines informations, Goldberg a quitté sa chambre vers 16 heures pour aller au gymnase et a subi une crise cardiaque alors qu’il était sur le tapis roulant.

Il s’est effondré, l’incitant à se cogner la tête et à subir une importante perte de sang, a déclaré un responsable du gouvernement mexicain au New York Times.

Le porte-parole a déclaré qu’il semblait “être tombé du tapis roulant et s’être ouvert la tête”.

Le frère de Goldberg, Robert, a été celui qui l’a retrouvé après qu’il n’était pas revenu du gymnase.

Les rapports sur sa mort indiquent que Goldberg était vivant lorsque Robert l’a trouvé, mais il est décédé à l’hôpital des suites d’un grave traumatisme crânien et d’une perte de sang.

Sandberg a déclaré à People qu’après la mort de son mari, elle était remplie de chagrin et en train d’écrire son livre, Option B : Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy.

Elle a déclaré au point de vente: “L’une des choses les plus importantes qui me soient arrivées était au milieu d’un profond chagrin, Adam m’a dit un jour: ‘Tu sais que ça pourrait être bien pire.'”

“Je me disais : ‘Ça pourrait être bien pire ? Vous plaisantez j’espère?’ Il a dit : ‘Oui. Dave aurait pu avoir cette arythmie cardiaque qui animait vos enfants.

“Et à ce moment-là, je me suis dit:” Oh mon Dieu, j’aurais pu les perdre tous les trois et être seul.

“Et j’ai juste ressenti de la gratitude.”

Quand Tom Bernthal et Sheryl Sandberg se sont-ils mariés ?

Tom et Sheryl se sont rencontrés en 2019 et se sont ensuite fiancés en février 2020.

Le 20 août 2022, le couple s’est marié dans le Wyoming.

Exprimant son enthousiasme pour son mariage, Sheryl a publié une publication sur Instagram le 20 août 2020, qui comprenait une photo d’elle-même et de Tom dans un cadre extérieur, avec la légende : “MARIÉE ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.”

De même, Tom a partagé la même photo sur son profil Instagram avec la légende : “Après avoir tous les deux subi une perte, @sherylsandberg et moi n’étions pas sûrs que nous retrouverions un jour l’amour.

“Au cours des trois dernières années, nous avons fusionné nos vies et fusionné nos familles. Notre mariage aujourd’hui était un rêve devenu réalité.”

Les deux enfants de Sheryl avec son défunt mari, Dave Goldberg, et les trois enfants de Bernthal étaient tous membres du cortège nuptial.