Qui était le chauffeur de la princesse Diana, Henri Paul ? – Le soleil

Le garde du corps et chauffeur FRANÇAIS Henri Paul est mort sur les lieux de l’accident qui a tué la princesse Diana et son compagnon Dodi Fayed le 31 août 1997.

Sa mort a choqué des millions de personnes dans le monde, mais une enquête a révélé que Paul avait dépassé la limite d’alcool lorsque la voiture s’est écrasée dans un tunnel parisien.

Le conducteur Henri Paul aurait dépassé trois fois la limite d’alcool au volant Crédit : AP : Associated Press

Qui était Henri Paul ?

Henri Paul est né sur la côte ouest de la France, à environ 300 milles de Paris le 6 juillet 1956.

Au début de la vingtaine, il rejoint l’armée de l’air française, quittant à l’âge de 29 ans après avoir atteint le grade de capitaine.

Il est ensuite entré dans la sécurité où il a travaillé à l’hôtel Ritz à Paris.

L’homme de 41 ans avait la réputation d’être un “homme d’action macho” qui aimait être entouré de célébrités et rencontrer des personnalités dans son rôle.

Une enquête sur la mort de la princesse Diana a appris qu’il avait été traité en privé pour alcoolisme, mais sa famille nie qu’il avait un problème d’alcool.

Comment en est-il venu à conduire la princesse Diana le soir de sa mort ?

Des images de vidéosurveillance montrent Diana au Ritz quelques heures avant sa mort Crédit : PA

Paul avait déjà récupéré la princesse Diana et Dodi Fayed à l’aéroport du Bourget près de Paris le matin du 31 août 1997.

Il a ensuite emmené Diana faire du shopping avant de terminer son quart de travail.

Mais il a ensuite accepté de retourner à l’hôtel et de parcourir la courte distance jusqu’à l’appartement de M. Fayed près de l’Arc de Triomphe. Il aurait été “surexcité” à l’idée de passer du temps avec la princesse.

Le mystère demeure sur ce qui s’est passé ce jour-là, car il s’est écoulé trois heures entre la fin de son quart de travail et son retour à l’hôtel où personne ne sait où il se trouvait.

Les résultats de l’analyse de sang de l’autopsie de Paul suggèrent qu’il a passé la soirée à boire – il s’est avéré trois fois supérieur à la limite française d’alcool au volant.

Une autopsie a également trouvé des traces d’antidépresseurs et de médicaments antipsychotiques dans son système, ce qui aurait pu aggraver son état d’ébriété.

La preuve d’une facture de bar Ritz montre qu’il avait deux Ricards – un anis français – en attendant que Diana et Dodi quittent l’hôtel.

Comment se comportait-il avant l’accident ?

On a dit que Paul était ivre alors qu’il conduisait le garde du corps Trevor Rees-Jones (avant) et Diana et Dodi (arrière)

Une enquête sur la mort de Diana en 2008 – qui a révélé que des photographes paparazzi et Henri Paul étaient à blâmer pour son “ meurtre illégal ” – a entendu des témoignages d’employés de bar travaillant au Ritz lors de la nuit fatidique.

Alain Willaumez a déclaré que Paul était “ivre” et qu’il “marchait comme un clown” quelques heures avant l’accident.

Il a déclaré: “Je pouvais voir d’abord à travers ses yeux et aussi la façon dont il parlait, mais plus particulièrement dans ses yeux.

“Ses yeux étaient brillants, grands ouverts et il était visiblement dans un état anormal (…) il marchait comme un clown.”

Les images de vidéosurveillance du Ritz ne montrent aucune preuve de comportement ivre.

Mais, des images de sécurité révélées lors de l’enquête le montrent semblant faire signe aux photographes quelques instants avant que Diana et Dodi ne quittent l’hôtel.

Le tribunal a été informé que Paul avait aiguillonné les photographes en attente en disant: “Vous ne pourrez pas rattraper votre retard.”

La Mercedes a fait un détour par l’appartement parisien de Dodi Al Fayed et est entrée dans le tunnel de l’Alma quelques minutes après avoir quitté le Ritz juste avant minuit.

La voiture roulait autour du double de la limite de vitesse de 30 mph.

Qu’est-ce que la police et le jury d’enquête pensaient d’Henri Paul ?

Après 22 heures de délibérations, un jury d’enquête a statué que Diana avait été tuée illégalement à la suite de l’alcool au volant et de la poursuite de photographes de Paul.

La contremaîtresse a déclaré : « L’accident a été causé ou a contribué à la vitesse et au mode de conduite de la Mercedes, à la vitesse et au mode de conduite des véhicules suivants, à l’altération du jugement du conducteur de la Mercedes par l’alcool, et nous sommes neuf à être d’accord sur ces conclusions.

“En outre, le décès du défunt a été causé ou favorisé par le fait que le défunt [were] ne pas porter de ceinture(s) de sécurité, le fait que la Mercedes a heurté le pilier dans le tunnel de l’Alma plutôt que d’entrer en collision avec autre chose, et nous sommes unanimes là-dessus, monsieur.

L’épave de la voiture dans le tunnel de l’Alma après l’accident Crédit : AP : Associated Press

L’enquête sur l’opération Paget de Scotland Yard a enquêté sur des allégations criminelles d’un complot mené sur le sol britannique pour tuer Diana et Dodi.

Le rapport de 832 pages compilé par des officiers a révélé qu’il n’y avait aucun fondement aux allégations de complot.

Se référant à M. Paul, il a conclu : “La concentration d’alcool présente dans son sang au moment de son décès aurait, sans équivoque, nui à sa capacité à contrôler en toute sécurité un véhicule à moteur.”

Trevor Rees-Jones, un ancien garde du corps et seul survivant de l’accident, a déclaré qu’il pensait que la consommation d’alcool d’Henri Paul avait été la cause de l’accident.

Il a déclaré en 2007: “L’accident s’est produit parce qu’Henri Paul buvait de l’alcool et conduisait le véhicule. C’est pourquoi l’accident s’est produit.”

Selon la famille du conducteur, que lui est-il arrivé ?

Son père, Jean, a déclaré au Mirror qu’il pensait que Diana avait été délibérément tuée dans un complot visant à l’empêcher d’épouser un musulman – et que son fils était un “dommage collatéral”.

Malgré une série d’enquêtes officielles sur la mort de Diana et Dodi dans un accident tragique, il insiste sur le fait qu’ils ont été victimes d’un complot de l’establishment.

Jean, de Lorient, en Bretagne, pense également que des échantillons montrant que son fils avait de l’alcool dans son système auraient pu être falsifiés après sa mort.

Il a dit : « Diana a été tuée et mon fils a été tué. Je crois qu’ils ont tous les deux été assassinés.

“Mon fils était simplement un dommage collatéral d’un complot visant à tuer Diana et ils l’ont également tué.

« La police anglaise est venue ici pour me rendre visite et s’est assise exactement là où vous êtes assis maintenant.

“Même à l’intérieur de Scotland Yard, il y a deux côtés. L’un pense qu’il y a eu un complot secret pour tuer Diana, l’autre pense qu’il s’agit d’un véritable accident.