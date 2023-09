Qui était le chauffeur de bus Stephen Shrimpton et comment est-il mort ?

LA FAMILLE d’un chauffeur d’autobus scolaire décédé aux côtés d’un écolière de 15 ansje dis qu’il « j’avais des problèmes médicaux au volant » lors de l’accident.

Stephen Shrimpton est resté dans les mémoires comme un « mari et père aimant » après que son véhicule s’est renversé sur la M53 à Wirral vendredi à 8h30.

La passagère Jessica Baker, 15 ans, est également décédée dans la collision.

Quatre autres personnes ont été transportées à l’hôpital, dont un garçon de 14 ans grièvement blessé.

Treize personnes ont été légèrement blessées.

Qui était le chauffeur de bus Steven Shrimpton ?

Steven Shrimpton était chauffeur de bus, père et mari décédé dans un accident de bus vendredi.

Le quadragénaire était au volant d’un autocar transportant des dizaines d’étudiants.

La police du Merseyside a publié une déclaration au nom de la famille de Steven qui rendait hommage à ses relations.

« Stephen était un mari et un père aimant envers sa femme et ses merveilleux enfants, un homme attentionné et attentionné qui donnait toujours la priorité aux autres plutôt qu’à lui-même », peut-on lire dans le communiqué.

« Stephen manquera beaucoup à tous ses amis et à sa famille. »

La belle-soeur Emily Church a créé un GoFundMe qui détaille la perte dévastatrice de ses proches.

« Il laisse malheureusement derrière lui ma sœur qui est maintenant veuve au début de la trentaine, et malheureusement une mère célibataire aux côtés de ses deux jeunes enfants bien-aimés qui n’ont que 8 et 4 ans, qui vont grandir sans leur père bien-aimé », a-t-elle déclaré. .

Mme Church a affirmé que le père de deux enfants avait souffert d’un problème médical alors qu’il conduisait.

« Je collecte des fonds pour les funérailles de mon beau-frère », peut-on lire sur la page.

« Il est décédé tragiquement dans un accident sur la M53 le matin du 29 septembre, après avoir souffert de problèmes médicaux au volant alors qu’il conduisait les élèves à l’école. »

Que s’est-il passé lors du crash du M53 ?

L’accident du bus M53 a eu lieu, le bus s’est écrasé contre une voiture et s’est retourné sur le côté après que Steven ait souffert d’un problème médical.

Le véhicule transportait plus de 50 élèves du lycée pour filles de West Kirby et du lycée pour garçons de Calday Grange dans le Merseyside juste après 8 heures du matin.

Les étudiants pris dans le chaos ont été forcés de sortir par les fenêtres du véhicule pour échapper aux décombres, selon Mail Online.

L’étudiante Jessica a été la seule autre personne à mourir dans l’accident, ses proches reconnaissant la tragédie dans un communiqué.

La déclaration disait : « La famille de Jessica a demandé que leur vie privée soit respectée pour le moment et toute mise à jour de leur part sera publiée via le bureau de presse de la police de Merseyside, le cas échéant. »

Au total, 58 personnes ont été impliquées dans l’incident, dont 52 fréquentaient le centre de formation des services d’urgence.

Dans un communiqué, la police du Merseyside a confirmé qu’un bus avait heurté une réserve près de la sortie 5 et s’était renversé.

« Une jeune fille de 14 ans et le chauffeur du bus sont malheureusement décédés à la suite de la collision », indique le communiqué.

« Leurs familles sont prises en charge par des agents spécialement formés. Des autopsies seront réalisées la semaine prochaine pour établir la cause du décès.

« Au total, 58 personnes ont été impliquées dans l’incident. Cela comprenait deux morts, deux qui ont été emmenés directement à Alder Hey et deux emmenés à Arrowe Park depuis les lieux. Cela comprend un garçon de 14 ans qui a subi des blessures qui ont changé sa vie et qui reste dans hôpital. »