La finale de The Masked Singer a vu les trois derniers personnages s’affronter.

Les juges ont couronné le spectacle Champion 2021 hier soir (13 février), avec une Joss Stone très enceinte révélée comme la saucisse alors qu’elle gagnait la série, battant NeYo en tant que Badger et Aston Merrygold en tant que Robin.

La semaine dernière, Gabrielle a été dévoilée en tant qu’arlequin et l’ancienne présentatrice de Great British Bake Off Sue Perkins démasquée en tant que Dragon.

Les trois personnages restants incluent Sausage, Badger et Robin.

Saucisson

Tout au long de la compétition, Sausage a chanté I Will Survive de Gloria Gaynor, Good as Hell de Lizzo et And I Am Telling You I’m Not Going from Dreamgirls.

Sausage a été l’identité de The Masked Singer la plus disputée de cette série.

Les rumeurs incluaient Stacey Solomon et Sheridan Smith les deux noms les plus liés au costume – avec une cote Betfair de 8/11 pour que Sheridan soit Sausage.

Cette semaine, les fans de Stacey Solomon étaient convaincus que le nouveau chien de la star est un indice ÉNORME qu’elle est Sausage sur The Masked Singer.

On dit depuis des semaines que le fiancé de Joe Swash est l’un des concurrents de l’émission ITV, mais elle a nié à plusieurs reprises son implication.

Une autre rumeur était que Sausage pourrait être Joss Stone après qu’un fan passionné ait révélé des indices révélateurs qu’ils prétendent pointer vers le chanteur.

Matt aux yeux d’aigle spécule depuis longtemps que la beauté blonde est derrière le masque et prend régulièrement à sa page TikTok pour souligner des indices plus évidents.

Dans une courte vidéo, Matt commence par analyser la bande-annonce vidéo du personnage – avec le premier indice une variété de drapeaux décorant la porte de sa caravane – avec le fan soulignant que Joss « a fait une tournée mondiale de 200 arrêts ».

Joss Stone est désormais favori à 4/1, selon le bookmaker.

Et le 13 février, Sausage a été démasquée en tant que Joss Stone alors qu’elle gagnait la série.

Robin

Les chansons chantées par Robin tout au long de la compétition incluent Can’t Stop the Feeling de Justin Timberlake, Rockin ‘Robin de Michael Jackson et Footloose de Kenny Loggins.

Le football est apparu à quelques reprises dans les indices de Robin, le personnage disant qu’il « représentait son pays » et qu’il avait une « plume dans ma casquette ».

Robin a atteint la finale après avoir laissé tomber des indices tels que « vous auriez besoin de la chance des Irlandais pour me deviner » et le fait qu’il a toujours su qu’il serait footballeur.

Le chanteur masqué a également chanté Rockin ‘Robin comme indice de son identité et en demi-finale, il a laissé tomber des indices disant qu’il avait commencé jeune, était connu pour être bleu et que sa découverte était accidentelle.

Les juges ont révisé leurs suppositions à Aston Merrygold, Olly Murs, Lee Ryan, Gareth Gates, James Blunt, Nicky Byrne, Craig David, Jack Grealish et même Big Narstie.

Mais après la demi-finale, les fans étaient «à 100%» convaincus que la personne derrière le masque était Aston Merrygold de JLS en raison d’un indice révélateur lors de son dernier VT.

Robin a mentionné être « généralement bleu », ce qui a amené Davina à spéculer sur la possibilité que ce soit Lee Ryan de Blue.

Pourtant, les fans de JLS sont sortis en force sur les réseaux sociaux en révélant que le bleu était la couleur d’Aston dans le groupe.

Betfair a actuellement Aston Merrygold à 1/2 pour être Robin et le bookmaker a également Olly Murs comme nouveau favori de 3/1 de seconde.

Et Robin a été révélé comme Aston Merrygold lors de la finale.

Blaireau

Badger a laissé les téléspectateurs de The Masked Singer se gratter la tête alors qu’ils essayaient de déterminer qui était derrière le costume du finaliste.

Bien que l’identité du blaireau soit restée secrète, beaucoup avaient l’intuition que c’était Ne-Yo, affirmant que le personnage avait mis un faux accent.

Mais de nombreux fans étaient également convaincus que Badger était James Blunt, à la suite d’un étrange indice sur les médailles.

Avant de chanter pour le jury, Badger a donné un mystérieux indice aux téléspectateurs, faisant allusion au fait qu’il avait récolté « des médailles

Badger a fait un signe de tête à son identité en chantant à cause de vous de Kelly Clarkson.

En demi-finale, Badger a déclaré qu’il veillait sur les autres et le VT l’a montré dans la neige et a distribué des cadeaux alors qu’il avait indiqué qu’il « essayait de rendre ».

Les juges de la demi-finale de la semaine, qui comprenaient Matt Lucas, étaient toujours divisés sur son identité.

Ils ont deviné Robin Thicke, Michael Buble, Louis Walsh, Matt Baker, Peter Andre, Jay Kay, Michael Gove, Adam Lambert, Sisqó, Chris Moyles et même The Fraggles.

Badger a chanté I Don’t Want to Miss A Thing d’Aerosmith, Nirvana’s Smells Like Teen Spirit et Wrecking Ball de Miley Cyrus.