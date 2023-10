Qui était le bodybuilder Christian Figueiredo et quelle était la cause de son décès ?

bodybuilder BRÉSILIEN Christian Figueiredo nous a quittés.

Amis, famille et fans pleurent la perte du sportif décédé à l’âge de 29 ans seulement.

Christian Figueiredo est décédé à l’âge de 29 ans Crédit : iNSTAGRAM/crisfigueiredopro

Qui était le bodybuilder Christian Figueiredo ?

Christian Figueiredo était un bodybuilder professionnel originaire du Brésil.

Il a obtenu sa carte Pro en 2022 lors du Musclecontest dans son pays d’origine.

Figueiredo se préparait à affronter l’IFBB en 2024.

Il était connu pour son physique incroyable, caractérisé par un conditionnement et une symétrie exceptionnels.

Quelle est la cause du décès de Christian Figueiredo ?

Il est rapporté que Figueiredo est décédé des suites de complications survenues lors d’une opération du foie.

Son ami et collègue bodybuilder, Ricardo Alexandre Martins Correia, a déclaré à la presse qu’il était avec lui à l’hôpital où il était soigné.

Ricardo a déclaré qu’il avait subi un accident vasculaire cérébral pendant l’opération et a révélé que « c’était censé être une opération assez simple mais qu’il y avait des complications ».

Christian Figueiredo était-il marié ?

Figueiredo laisse derrière lui sa femme, Vivi Torres, qui est danseuse orientale.

S’adressant à Instagram pour rendre hommage à son défunt mari bien-aimé, elle a écrit : « Cela allait faire 11 ans que nous nous connaissions et ne nous séparions jamais. Une histoire d’âme.

« Ce sera toujours toi ! Éternellement❤️ Je t’aime et je t’aimerai toujours Mo❤️

« Dieu t’a emmené près de lui dans un endroit plus beau et plus sûr comme tu le mérites.

« Dieu est très fier du fils que tu étais et que tu continueras d’être mais maintenant près de Lui, où Il te donnera la tranquillité et la paix🙏🙏.

« Vous m’avez appris le vrai sens du mariage, du partenariat, de l’amour et la façon dont nous parlions ces jours-ci, dans les difficultés qui nous rapprochaient.

« Vous avez monté cette vidéo avec cette chanson que vous aimiez parce que vous pensiez que les paroles ressemblaient à votre histoire.

« Je n’ai que de bons souvenirs de toi. Notre amour est l’amour de l’âme et il sera éternel ❤️

« Je t’aime et je t’aimerai toujours. Quelle douleur mon Dieu 😭 😭 😭

« Repose en paix mon amour🕊️ »