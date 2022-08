Qui était l’artiste derrière les peintures impressionnistes françaises de Paris ?

Qui est l’artiste Henry Rogers ? Ses peintures impressionnistes françaises de scènes de rue parisiennes semblent n’exister que dans les ventes aux enchères en ligne et les vide-greniers. Le mystère de son identité s’approfondit lorsque vous regardez de plus près son art et remarquez que sa signature change d’une peinture à l’autre – parfois c’est orthographié “Henry” et parfois le français “Henri”.

Pendant des années, le seul endroit où quelqu’un pouvait en savoir plus sur Rogers était sur un blog appelé living-in-the-past.com – un site où un homme a documenté ses curiosités et ses projets passionnés, datant des années 90.

L’auteur de ce site, Philip Lord, est devenu obsédé par la collecte d’informations sur Rogers, mais n’a rien trouvé lors de ses premières recherches en ligne. Il a donc commencé ses recherches en analysant des dizaines de peintures de Rogers, dont beaucoup semblaient montrer la même rue de Paris sous différents angles. Il voulait savoir si “Henry Rogers” était un peintre de rue solitaire à Paris, ou en fait un atelier de peintres formés pour créer des peintures d’apparence similaire et les signer sous un pseudonyme.

Lord a abandonné la recherche en 2011. En 2022, nous avons ramassé le puzzle et essayé quelques nouvelles pistes d’enquête. Un vrai peintre de rue parisien, Jérôme Feugueur, nous a dit que les « impressions » de Rogers sur Paris étaient imaginaires. Ensuite, nous avons visité un laboratoire à Cleveland, Ohio, qui utilise l’intelligence artificielle et des scans détaillés de peintures pour distinguer l’empreinte digitale des artistes individuels. Ils ont suggéré qu’Henry Rogers était en fait plusieurs artistes créant des peintures similaires.

