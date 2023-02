Qui était l’ancien président pakistanais Pervez Musharraf ? — Nouvelles du monde RT

Le général Pervez Musharraf, l’ancien président pakistanais controversé qui est arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État sans effusion de sang et a dirigé son pays au début de la “guerre contre le terrorisme” de Washington, est décédé dimanche à Dubaï à l’âge de 79 ans.

Il souffrait d’amylose, une maladie incurable rare liée à l’accumulation de protéines dans les organes et les tissus. L’ancien dirigeant vivait en exil volontaire aux Émirats arabes unis depuis 2016, tout en repoussant les accusations d’assassinat politique et de trahison dans son pays d’origine.

Né de parents musulmans parlant ourdou en 1943 à Delhi, Musharraf et sa famille ont déménagé à Karachi après la partition de l’Inde et du Pakistan. Jeune homme, il rejoint l’armée et combat dans la guerre de 1965 contre l’Inde.

Après avoir gravi les échelons, il est nommé chef d’état-major de l’armée en octobre 1998 par le Premier ministre de l’époque, Nawaz Sharif. Le mandat de Musharraf en tant que chef militaire a été mis à l’épreuve un an plus tard, lorsque l’armée indienne a repoussé une incursion pakistanaise dans le district de Kargil, au Cachemire contesté. Selon les mémoires de Musharraf de 2006, la défaite a mis à rude épreuve ses relations avec le Premier ministre alors que lui et Sharif se blâmaient mutuellement pour la débâcle.

Le 12 octobre 1999, le général a renversé le gouvernement quelques heures après que Sharif ait ordonné sa destitution. Dans son premier discours à la nation après sa prise de pouvoir, Musharraf a déclaré que les forces armées étaient “la dernière institution viable restante” qui pourrait assurer la stabilité et l’unité du pays.

Musharraf a gouverné le Pakistan pendant près de dix ans, servant simultanément comme président et chef de l’armée. Il a soutenu l’invasion américaine de l’Afghanistan voisin en 2001, devenant ainsi le principal allié de Washington dans la région. Des années plus tard, il a fait valoir que l’invasion était inévitable et que rejoindre la cause de Washington servait les intérêts de son pays.

L’Occident, à son tour, a soutenu le gouvernement de Musharraf, bien que ses opposants l’aient qualifié de dictateur. Washington a fourni au Pakistan près de 12 milliards de dollars d’aide militaire et économique pendant le règne de Musharraf, dont 6 milliards de dollars pour l’armée.

Musharraf lui-même a été accusé d’avoir détourné des fonds occidentaux et d’entretenir des liens avec des groupes islamistes. Il a nié ces allégations, insistant sur le fait que le Pakistan avait été une victime du terrorisme et non un partisan.

Pendant et après son mandat, Musharraf a échappé de peu à plusieurs tentatives d’assassinat. En 2003, une bombe a fait exploser un pont quelques minutes après le passage de son cortège. Un peu plus d’une semaine plus tard, deux camions bourrés d’explosifs percutent son convoi. En 2014, une bombe a explosé sur une route où il devait se rendre.















Chez lui, le règne de Musharraf a vu la croissance économique et une augmentation des investissements. En tant que président, il a augmenté les dépenses d’éducation et s’est battu pour augmenter le taux d’alphabétisation. Malgré les protestations des conservateurs religieux, il a promulgué une loi visant à mieux protéger les femmes contre le viol.

L’opposition a accusé à plusieurs reprises Musharraf de violations des droits de l’homme et de fraude électorale. En 2007, il a déclaré l’état d’urgence, suspendant la constitution, purgeant le système judiciaire et sévissant contre les médias. Bien que l’état d’urgence ait été levé un mois plus tard suite à la pression des États-Unis, cela a considérablement endommagé la réputation de Musharraf et a finalement conduit à sa chute.

Il a perdu les élections législatives l’année suivante et a démissionné sous la menace d’une destitution en août 2008. Musharraf s’est exilé à Londres. En 2010, il s’est excusé d’avoir fait “mauvaises décisions” dans le passé. “J’ai appris mes leçons et je suis très sûr que je ne les répéterai plus” il a dit.

Musharraf est retourné au Pakistan en 2013 pour tenter de briguer un autre mandat. “Chaque fois que je vois un danger, je saute dedans, puis je réalise que ce n’est pas un danger”, a déclaré le général pendant la campagne électorale, faisant référence aux menaces des islamistes. Cependant, un tribunal l’a disqualifié, citant ses actions pendant l’état d’urgence. Musharraf a présenté de nouvelles excuses, mais a également défendu son bilan. « Quoi que j’aie fait, je l’ai fait pour le pays. Cela pourrait être faux, mais il n’y avait pas de mauvaise intention là-dedans.

En 2013, Musharraf a été accusé de complot en vue d’assassiner le chef de l’opposition Benazir Bhutto, qui a été tué dans un attentat suicide en 2007. Musharraf a nié les accusations et a blâmé les talibans. En 2017, dix ans après la mort de Bhutto, Noor Wali Mehsud, le chef des talibans pakistanais, aurait admis dans un livre que les militants étaient impliqués dans l’assassinat.

En 2014, Musharraf a également été accusé de trahison pour avoir suspendu la constitution en 2007. L’ancien président a insisté sur le fait que les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées. Après avoir vécu trois ans sous le coup d’une interdiction de voyager, en 2016, il a été autorisé à se rendre à Dubaï pour des soins médicaux et n’est pas revenu depuis.

En 2019, le plus haut tribunal du pays l’a condamné à mort par contumace pour avoir bafoué la constitution, provoquant des réactions négatives de la part des responsables militaires. “Un ancien chef de l’armée, président du comité des chefs d’état-major et président du Pakistan, qui a servi le pays pendant plus de 40 ans, a mené des guerres pour la défense du pays ne peut certainement jamais être un traître”, l’Inter Services Public Relations (ISPR), l’aile médiatique des forces armées pakistanaises, a déclaré dans un communiqué à l’époque.

Dans une adresse vidéo depuis un lit d’hôpital, Musharraf a appelé l’affaire contre lui “Absolument sans fondement.” Il a fait appel de la condamnation à mort, qui a été annulée en 2020. Un panel de trois juges de la haute cour de la ville de Lahore a jugé que la poursuite était inconstitutionnelle.