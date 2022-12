Qui était l’acteur de The Crown Stephen Greif et quand est-il décédé ?

L’acteur de la Couronne Stephen Greif est décédé à l’âge de 78 ans le 23 décembre 2022.

Greif a eu une carrière de plus de sept décennies, apparaissant dans de nombreuses émissions de télévision et films populaires. C’est ce que l’on sait de l’acteur.

Qui était l’acteur de The Crown, Stephen Greif ?

Stephen Greif était un acteur établi dont la carrière a duré plus de 50 ans.

Il était bien connu pour avoir joué Travis dans le programme de science-fiction de la BBC des années 70, Blake’s 7.

Il est également apparu dans trois séries de sitcom de la BBC Citizen Smith, jouant Harry Fenning.

Greif est également apparu dans des émissions populaires telles que The Professionals, EastEnders et Holby City, ainsi que Doctor Who.

Dans The Crown, Grief est apparu en tant que Lord Weatherill, l’ancien président de la Chambre des communes qui a servi entre 1983 et 1992.

Greif est également apparu dans des films tels que Casanova avec Heath ledger et Shoot on sight, aux côtés de Brian Cox et Sadie Frost.

Il est apparu dans plus de 30 productions théâtrales et est également apparu à la radio et dans des livres audio.

Stephen Greif était-il marié et avait-il des enfants ?

On ne sait pas si Greif était marié.

Ce que l’on sait, c’est que Greif avait deux fils, les jumeaux Joseph et Daniel.

Quand Stephen Greif est-il décédé ?

Greif est décédé le 23 décembre 2022.

Ses représentants, les associés de Michelle Bradman, ont annoncé sa mort sur Twitter.

Leur déclaration disait: “Avec une grande tristesse, nous annonçons le décès de notre merveilleux client Stephen Greif. Sa longue carrière comprenait de nombreux rôles à l’écran et sur scène, notamment au National Theatre, RSC et dans le West End.

“Il nous manquera beaucoup et nos pensées vont à sa famille et à ses amis.”

L’acteur et réalisateur Barnaby Edwards a également rendu hommage en disant: “Très attristé d’apprendre que Stephen Greif nous a quittés. Un interprète solide comme le roc avec une voix aussi liquide et mortelle que de la lave en fusion.

“Quand il s’agissait de jouer les méchants, il était inégalé. Son esprit acerbe et son intelligence évidente en faisaient un plaisir à diriger. Merci pour le plaisir, Stephen.”

Le rédacteur en chef de Radio Times, Morgan Jeffery, a écrit: “Très triste d’apprendre le décès de Stephen Greif – un antagoniste aussi phénoménal que Travis dans Blake’s 7, une partie d’une carrière mémorable à travers le cinéma, la télévision et la scène.”