Qui était l’acteur Aditya Singh Rajput, candidat à Splitvilla décédé des suites d’une surdose de drogue présumée à Andheri

Aditya Rajput Singh, acteur, mannequin et coordinateur de casting, a été retrouvé mort dans les toilettes de sa tour du 11e étage à Andheri dans l’après-midi du 22 mai. Son ami l’a découvert mort à l’intérieur de la maison. Il l’a emmené dans un hôpital voisin dans un véhicule avec le gardien de sécurité de l’immeuble.

Comment est mort Aditya Singh Rajput ?

Selon les rapports, la raison derrière Aditya Rajput Singh pourrait être une surdose de drogue. Il a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital. Selon les histoires Instagram de l’acteur, il a passé la nuit à la maison avec ses amis. Il a partagé une photo de la vue de son appartement sur les réseaux sociaux.





À propos d’Aditya Singh Rajput :

Aditya (32 ans) est originaire de Delhi. Il a commencé à travailler comme mannequin. Il est apparu dans des films comme Maine Gandhi Ko Nahin Mara et Krantiveer. Il a participé à des séries de télé-réalité comme Splitsvilla 9 et a travaillé sur des projets télévisés comme Love, Ashiqui, Code Red, Aawaz Season 9, Bad Boy Season 4 et d’autres. Il est apparu dans près de 300 publicités au total.

Il était bien connecté dans l’entreprise et avait une expérience de travail avec diverses marques et de nombreux acteurs. L’entreprise a été choquée d’apprendre son décès.

Il a récemment été impliqué dans une maison de production et était plus intéressé par le casting. Il était très apprécié sur la scène des célébrités de Mumbai et assistait fréquemment aux événements de la page 3.