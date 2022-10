Qui était la victime de Jeffrey Dahmer, Steven Tuomi ?

JEFFREY Dahmer a coûté la vie à 17 victimes et son deuxième meurtre a été celui de Steven Tuomi.

Le cannibale de Milwaukee a brutalement tué des garçons et des jeunes hommes entre 1978 et 1991, mais que savons-nous de Steven ?

Steven Tuomi n’avait que 24 ans lorsqu’il a été tragiquement tué Crédit : A&E

Qui était Steven Tuomi ?

Steven Tuomi a grandi à Ontonagon, dans la péninsule supérieure du Michigan et n’avait que 24 ans lorsqu’il est décédé.

Il avait travaillé comme cuisinier de courte durée dans un restaurant de Milwaukee et était décrit comme un jeune homme artistique et sympathique.

Une camarade de classe, Priscilla Marley Chynoweth, a déclaré: “J’étais en cours d’art avec lui et il a fabriqué une belle lampe en vitrail au plomb dont je me souviens encore.

“C’était tout simplement magnifique. Je me souviens qu’il pouvait faire à peu près n’importe quoi d’artistique.”

Dahmer n’a pas été officiellement accusé du meurtre de Steven Tuomi en raison du manque de preuves, mais le tueur en série a avoué le meurtre.

La famille de Tuomi a signalé sa disparition trois mois après sa disparition et son père, Walter, a affirmé que la police de Milwaukee avait déclaré qu’elle ne pouvait pas aider car il n’y avait aucun signe d’acte criminel.

Qu’est-il arrivé à Steven Tuomi ?

Le 20 novembre 1987, Dahmer a rencontré M. Tuomi dans un bar gay et l’a ramené à l’hôtel Ambassador, car il avait loué une chambre.

Plus tard, le tueur en série admettra qu’il n’avait aucune intention d’assassiner le jeune homme de 24 ans, mais il voulait le droguer et l’agresser sexuellement.

Cependant, le monstre de Milwaukee a affirmé qu’à son réveil le matin, la poitrine de sa victime était effondrée, son corps était couvert d’ecchymoses et du sang sortait de sa bouche.

Lorsque Dahmer a regardé ses mains, elles aussi étaient ensanglantées et contusionnées, mais il a soutenu qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir tué le jeune homme.

Les rapports de police ont déclaré que Dahmer avait déclaré qu’il “ne pouvait pas croire que cela s’était produit”.

Au moment du meurtre, Dahmer vivait avec sa grand-mère et il a ramené le corps de M. Tuomi chez elle dans une grande valise.

Là, il décapita la tête, disséqua les bras et les jambes et enleva les os du corps.

Ensuite, le tueur a découpé la chair restante et l’a placée dans des sacs poubelles avant de briser les os avec une masse.

Il a été dit que l’ensemble du processus a pris environ deux heures à Dahmer et que chaque partie du corps de la victime a été jetée dans les poubelles.

Cependant, la tête s’est avérée plus difficile à éliminer pour Dahmer et il l’a gardée enveloppée dans une couverture pendant deux semaines.

Dahmer a finalement fait bouillir la tête dans un mélange de Soilex (un détergent industriel à base d’alcali) et d’eau de Javel afin de pouvoir conserver le crâne, qu’il a utilisé pour la masturbation.

En fin de compte, le crâne a dû être éliminé car il était trop gravement endommagé par le bain d’acide.

Qui étaient les autres victimes de Jeffrey Dahmer ?

Dahmer a été condamné à 15 peines consécutives d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de 17 jeunes garçons et hommes.

Après le meurtre de Steven Tuomi, Dahmer a commencé à rechercher activement des victimes, qu’il a rencontrées pour la plupart dans ou à proximité de bars gays. Crédit : Getty

CHRONOLOGIE DES VICTIMES DE JEFRREY DAHMER Voici une chronologie des victimes de Dahmer 18 juin 1978: Steven Hicks, 18 ans

20 novembre 1987: Steven Tuomi, 24 ans

16 janvier 1987: Jamie Doxtator, 14 ans

24 mars 1988: Richard Guerrero, 25 ans

25 mars 1989:Anthony Sears, 26 ans

20 mai 1990: Raymond Smith (également connu sous le nom de “Ricky Beeks”), 33 ans

Juin 1990: Edward W. Smith, 28 ans

Septembre 1990: Ernest Miller, 22 ans

24 septembre 1990: David C. Thomas, 23 ans

18 février 1991: Curtis Straughter, 18 ans

7 avril 1991: Errol Lindsey, 19 ans

24 mai 1991:Anthony “Tony” Hughes, 31 ans

27 mai 1991: Konerak Sinthasomphone, 14 ans

30 juin 1991: Matt Turner, 20 ans

5 juillet 1991: Jérémie Weinberger, 23 ans

15 juillet 1991: Olivier Lacy, 23 ans

19 juillet 1991: Joseph Bradehoft, 25 ans

La prochaine victime du tueur en série après M. Tuomi était Jamie Doxtator, âgé de seulement 14 ans, ce qui en fait l’une des plus jeunes victimes de Dahmer.

James ”Jamie” Doxtator était d’origine amérindienne et sa mère l’a décrit comme un adolescent indépendant et extraverti qui a eu des ennuis et a coupé l’école.

Dahmer aurait rencontré M. Doxtator le 16 janvier 1988, alors qu’il attendait à un arrêt de bus devant un club gay à Milwaukee, Wisconsin.

Le monstre de Milwaukee a ensuite offert au jeune adolescent 50 $ en échange d’une séance photo nue.

Une fois que le garçon a été attiré vers la maison de la grand-mère de Dahmer, il l’a étranglé à mort et s’est débarrassé de son corps d’une manière très similaire à celle de Steven Tuomi.

Les restes de James n’ont jamais été retrouvés et il n’a été identifié comme l’une des victimes de Jeffrey qu’après l’arrestation du tueur en série lorsque deux policiers ont été signalés après que sa dernière victime, Tracy Edwards, ait réussi à s’échapper.