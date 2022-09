Qui était la victime de Jeffrey Dahmer, Steven Hicks ?

STEVEN Hicks a été la première victime décédée aux mains du tueur en série Jeffrey Dahmer.

Le tueur en série américain Jeffrey Dahmer a commis le viol, le meurtre, le démembrement et dans certains cas le cannibalisme de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Steven Hicks a été la première victime de Jeffrey Dahmer Crédit : Wikipédia Commons

Qui était Steven Hicks ?

Au moment du meurtre en juin 1978, Steven Hicks avait 18 ans et venait tout juste d’être diplômé de la Coventry High School aux États-Unis.

Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme une personne généreuse et compatissante qui aimait aider les autres et était toujours ouverte à se faire de nouveaux amis.

Qu’est-il arrivé à Steven Hicks ?

Dahmer a commis son premier meurtre en 1978, trois semaines après l’obtention de son diplôme.

Jeffrey Dahmer a choisi Steven Hicks dans l’Ohio lorsque Steven faisait de l’auto-stop pour retrouver ses amis lors d’un concert de rock.

Dahmer a ensuite attiré Steven chez son père sur la promesse de quelques bières et d’un trajet jusqu’au concert auquel il allait assister.

Dans la récente série Netflix, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, l’émission dépeint le couple soulevant des poids et buvant des bières, mais lorsque le temps se rapproche de Steve devant rencontrer ses amis, Jeffrey ne veut pas qu’il parte.

Peu à peu, le comportement de Jeffrey est devenu assez inconfortable et Steven Hicks a décidé de partir.

C’est alors que Dahmer est devenu furieux et a frappé Steven avec un haltère avant de l’étrangler avec la poignée de l’haltère.

Dahmer a ensuite disséqué le corps de Steven dans le sous-sol de sa maison familiale avant d’enterrer ses restes dans le jardin.

Plusieurs semaines plus tard, il a déterré le corps et l’a dissous dans de l’acide, où il a ensuite pu écraser les os avec un marteau et les enterrer à nouveau dans son jardin.

De nombreuses autres victimes suivraient après la mort de Steven Hicks.

Le corps de Steven Hicks a-t-il été retrouvé ?

Malheureusement, le corps de Steven Hicks n’a pas été retrouvé à ce jour car Jeffrey s’est méticuleusement débarrassé de sa dépouille.

Dans les années qui ont suivi sa disparition et son meurtre, sa famille a employé un détective privé et a même aidé la police au mieux de ses capacités, mais en vain.

Les restes de Steven Hicks n’ont jamais été découverts et Dahmer a été accusé de son meurtre une fois qu’il l’a avoué après son arrestation en 1991.