ENTRE 1978 et 1991, Jeffrey Lionel Dahmer a tué et démembré 17 hommes et garçons.

Parmi ses victimes se trouvait Oliver Lacy, et maintenant beaucoup veulent en savoir plus sur lui.

Oliver Lacy était l’une des victimes de Dahmer Crédit : A&E

Qui était la victime de Jeffrey Dahmer, Oliver Lacy ?

Oliver Lacy était connu comme l’une des victimes de Dahmer.

Originaire d’Oak Park, dans l’Illinois, Lacy était une coureuse de piste hors pair à River Forest High School et a depuis été décrite comme franche, selon USA Today.

Le plus jeune de trois fils, Lacy aurait été un père de famille et aurait même porté la croix de son père après son décès.

Lacy était également le père d’un enfant de 2 ans et était fiancé, note USA Today.

Comment Jeffrey Dahmer a-t-il tué Oliver Lacy ?

Peu de temps après la mort de son père, Lacy a déménagé à Milwaukee depuis Chicago.

Il a ensuite rencontré Dahmer en juillet 1991 et a disparu peu de temps après.

Selon The Cinemaholic, Dahmer s’est présenté comme un photographe professionnel et a rapidement charmé le bodybuilder en herbe.

Lacy est ensuite retournée au domicile de Dahmer pour une séance photo, mais il a été rapidement drogué puis étranglé à mort.

Le Cinemaholic note que Dahmer a également décapité et démembré son corps.

Qui étaient les autres victimes de Jeffrey Dahmer ?

La tuerie de Dahmer a commencé en 1978 après qu’il a tué Steven Hicks.

Bien que Dahmer soit connu pour ses meurtres cannibales, Hicks était l’une des rares victimes qu’il n’a pas mangée.

Jeffrey Dahmer a été reconnu coupable de 15 meurtres Crédit : Alamy

Ses autres victimes comprenaient:

Tracy Edwards aurait été sa 18e victime mais il a pu s’échapper et alerter les autorités, c’est ainsi qu’elles ont découvert plusieurs photos polaroid chez lui.

Dahmer a ensuite été reconnu coupable de 15 meurtres et condamné à 15 prisons à vie consécutives.

Il a finalement purgé trois ans avant d’être tué en prison par Christopher Scarver.