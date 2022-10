Qui était la victime de Jeffrey Dahmer, Matt Turner ?

MATT Turner était la 14e victime du tueur en série Jeffrey Dahmer.

Entre 1978 et 1991, le tueur en série notoire Jeffrey Dahmer a assassiné et démembré 17 jeunes garçons et hommes, avant d’être finalement appréhendé pour ses crimes odieux.

Matt Turner était l’une des 17 victimes tuées aux mains de Jeffrey Dahmer Crédit : A&E

Qui était Matt Turner ?

Matt Turner, est né à Flint, Michigan, le 15 octobre 1970.

Ceux qui l’ont connu l’ont décrit comme un bon garçon, intelligent et articulé.

Turner, qui utilisait occasionnellement le nom de Donald Montrell, vivait à Chicago après s’être enfui de chez lui juste un an avant sa mort.

Le fugueur avait de grandes aspirations à devenir mannequin, mais son avenir lui a été tragiquement enlevé lorsqu’il a rencontré le tueur en série Jeffrey Dahmer en 1991.

Il n’avait que 20 ans au moment de sa mort le 30 juin 1991.

Qu’est-il arrivé à la victime de Jeffrey Dahmer, Matt Turner ?

En 1991, Dahmer s’est rendu à Chicago pour assister à un défilé de la fierté gay – c’est là qu’il a rencontré Turner qui attendait à une gare routière.

Dahmer a attiré le jeune homme à Milwaukee, Wisconsin, avec lui et l’a invité dans son appartement.

C’est là qu’il a drogué, étranglé et démembré le corps de Turner.

Dahmer a ensuite conservé certaines des parties du corps de Turner dans son congélateur.

Qui étaient les autres victimes de Jeffrey Dahmer ?

Dahmer était responsable de la mort de 17 jeunes garçons et hommes entre 1978 et 1991.

Sa plus jeune victime, Konerak Sinthasomphone, n’avait que 14 ans lorsqu’il a été assassiné.

Les 17 victimes de Dahmer étaient Steven Hicks, Steven Tuomi, James Doxtator, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsey, Tony Hughes, Konerak Sinthasomphone, Matthew Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacy et Joseph Bradehoft.

Dahmer a finalement été appréhendé par les autorités lorsque sa dernière victime, Tracy Edwards, s’est échappée et a alerté la police sur l’homme qui avait tenté de le tuer.

C’est alors que la police a découvert un certain nombre d’images Polaroid incriminantes et horribles dans le tiroir de chevet de Dahmer – conduisant à son arrestation, après près d’une décennie.

Dahmer a été reconnu coupable et condamné à 16 peines d’emprisonnement à perpétuité.