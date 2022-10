Le tueur en série INFAMOUS Jeffrey Dahmer a assassiné 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Parmi ses victimes se trouvait Jeremiah Weinberger, et maintenant beaucoup veulent en savoir plus sur lui.

Jeremiah Benjamin Weinberger a été tué par Jeffrey Dahmer en 1991 Crédit : AP

Qui était la victime de Jeffrey Dahmer, Jeremiah Weinberger ?

Jeremiah Weinberger était connu comme l’une des victimes de Dahmer.

Originaire de Porto Rico, il résidait à Chicago dans les années 1990 et travaillait comme représentant du service client pour un magasin de vidéos, selon USA Today.

“Il aimait l’art et était très méticuleux”, se souvient son colocataire, Tim Gideon.

“Son bureau était toujours droit et il savait où tout se trouvait. Il s’habillait toujours bien et s’inquiétait toujours de ce qu’il portait et de son apparence.”

Weinberger a été vu pour la dernière fois le 6 juillet 1991.

Qu’est-il arrivé à Jérémie Weinberger ?

Quelques jours seulement après que Dahmer ait tué Matthew Turner, 20 ans, il a rencontré Weinberger à Chicago.

Les deux ont ensuite pris un bus Greyhound pour Milwaukee pour passer le week-end ensemble.

Cependant, l’escapade du week-end de Weinberger est rapidement allée vers le sud après que Dahmer l’ait drogué et lui ait injecté de l’eau bouillante dans le crâne.

L’injection a plongé Weinberger dans le coma et il est décédé deux jours plus tard.

Qui étaient les autres victimes de Jeffrey Dahmer ?

La tuerie de Dahmer a commencé le 18 juin 1978, lorsqu’il a tué Steven Hicks.

Bien que Dahmer soit connu pour ses meurtres cannibales, Hicks était l’une des rares victimes qu’il n’a pas mangée.

Ce n’est que lorsqu’il a déménagé de l’Ohio au Wisconsin qu’il a commencé à manger la chair de ses victimes.

Jeffrey Dahmer a tué 17 personnes avant d’être arrêté Crédit : Alamy

Ses autres victimes comprenaient:

Tracy Edwards aurait été sa 18e victime mais il a pu s’échapper et alerter les autorités de ce qui s’était passé.

La police a ensuite rapidement appréhendé Dahmer et a pu fouiller son domicile, où ils ont trouvé plusieurs photos polaroid du Milwaukee Cannibal avec un certain nombre d’hommes démembrés qui ont été portés disparus.

Dahmer a ensuite été reconnu coupable de 15 meurtres et condamné à 15 prisons à vie consécutives.

Il a servi trois ans avant d’être tué en prison par Christopher Scarver.