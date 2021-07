LADARIUS Clardy était une star du football de l’Université d’État de Kennesaw qui est décédée tragiquement le 1er juillet 2021.

L’entraîneur-chef de football de la KSU, Brian Bohannon, a déclaré que l’équipe était « dévastée et navrée » par la mort de l’adolescent.

Ladarius Clardy

Qui était la star du football universitaire Ladarius Clardy ?

Clardy s’est fait un nom à Pensacola en tant qu’étudiant d’honneur et en jouant au football pour l’équipe de sa ville natale à la Pine Forest High School avant de signer avec les Kennesaw State Owls en 2019.

Il détient le record de passes de tous les temps des Pine Forest Eagles, rapporte Fox5 Atlanta. Il a également couru l’athlétisme à Pine Forest.

Ladarius Clardy était une star du football de l’État de Kennesaw Crédit : ksuowls.com

Clardy était un quart-arrière de sauvegarde pour KSU et était arrivé en ville quelques heures seulement avant d’être tragiquement tué, rapporte Fox5.

Il n’avait que 18 ans au moment de sa mort.

Comment Ladarius Clardy est-il décédé ?

Clardy a été retrouvé mort dans son véhicule après s’être écrasé sur un talus le long de W. Fairfield Drive peu après minuit le 1er juillet.

Le jeune de 18 ans a été déclaré mort sur les lieux, tandis qu’un passager de 19 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale.

Le shérif Chip W. Simmons a déclaré que plus de 50 coups de feu avaient été tirés sur la voiture – la plupart frappant la porte du conducteur.

« Il venait de quitter ma maison, eh bien, la maison de ma tante parce qu’elle habite à côté », a déclaré à Fox5 une amie de la famille, Jada Floyd.

« Et je lui parlais juste et je lui racontais ma fête d’anniversaire mardi. Et il me dit » Je serai là à coup sûr si je peux. «

Le père de Claridy a parlé de l’incident tragique.

« Je n’aurais jamais pensé être de ce côté », a déclaré le père de Clardy, Ladaron Clardy, au Pensacola News Journal.

Quelqu’un a-t-il été arrêté dans l’incident ?

Aucune arrestation n’a encore été effectuée, mais le bureau du shérif du comté d’Escambia a retrouvé trois hommes avec lesquels les détectives veulent parler.

Ladarius Clardy a été tué le 1er juillet 2021 Crédit : Twitter/Ladarius Clardy

« Les blessures subies par Ladarius Clardy lui ont finalement coûté la vie », a-t-il déclaré.

« Cette affaire ne peut pas rester sans solution. Il y a une famille qui pleure, il y a une communauté qui pleure. Il y a des personnes au sein de ce bureau du shérif qui pleurent. C’est l’un de nos enfants dans le comté d’Escambia. »

Aucun suspect n’a encore été nommé dans l’affaire alors que les enquêteurs examinent les vidéos de surveillance de la région.