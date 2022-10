Qui était la star d’EastEnders Josephine Melville?

Les FANS ont été dévastés après avoir découvert que Joséphine Melville était décédée à l’âge de 61 ans.

Découvrons-en plus sur la star bien-aimée d’EastEnders.

IMDB

Josephine Melville est décédée après avoir joué dans la production Nine Night au Nottingham Playhouse le jeudi 20 octobre 2022[/caption]

Qui était Joséphine Melville ?

Josephine Melvilee était une actrice d’Essex.

Elle était connue pour plusieurs rôles qu’elle a joués à la télévision britannique, comme dans The Bill and Casualty, tout en travaillant également au théâtre.

Elle a également participé à EastEnders en 1986 en tant que Tessa Parker, la petite amie de Kelvin Carpenter.

Joséphine se produisait dans le Nine Night au Nottingham Playhouse lorsqu’elle est décédée dans les coulisses après le spectacle le jeudi 20 octobre 2022.

EN SAVOIR PLUS SUR EASTENDERS PERTE TRAGIQUE Les hommages affluent alors que la star d’EastEnders, Josephine Melville, décède dans les coulisses MAUVAISES NOUVELLES Spoilers EastEnders: Ben Mitchell lance une bombe sur l’ex Callum Highway

Elle a reçu l’aide d’un secouriste et d’un membre du public formé médicalement, mais la star est décédée.

Une déclaration a été faite sur Twitter qui disait: “Nous sommes profondément attristés d’annoncer que la nuit dernière, l’actrice Josephine Melville est décédée dans les coulisses de Nottingham Playhouse après la représentation de la pièce Nine Night, dans laquelle elle jouait.

“Nos pensées et nos sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches.”

Cette année, Joséphine a également fait une apparition dans le clip d’Ella Henderson pour son single Brave.





Joséphine Melville – qui était également scénariste et réalisatrice – a été décrite comme une «personne merveilleuse et bien-aimée» et une «interprète vénérée et profondément respectée».

La star de Bridgerton, Adjoa Andoh, qui a également fait une apparition sur EastEnders, a rendu hommage à Joséphine sur Twitter : « Ach… je suis tellement choquée. Une merveilleuse actrice. Timing comique incroyable.

“Une partie d’une communauté d’artistes qui ont compris le pouvoir des histoires noires.

“Toutes les bénédictions et condoléances à la famille. Plein de lumière, repose en ton pouvoir Jo.

Qui Josephine Melville a-t-elle joué dans EastEnders?

Josephine Melville a joué le rôle de Tessa Parker dans EastEnders, une amie d’université de Kelvin Carpenter et Harry Reynolds.

Le trio avait des convictions marxistes et Kelvin et Tessa ont découvert qu’ils avaient plus en commun que leurs opinions politiques.

Cependant, leur romance s’est estompée lorsque Kelvin s’est davantage intéressé à la musique pop et a commencé à chanter avec un groupe connu sous le nom de Dog Market.

Elle veut faire partie du groupe, cependant, elle n’a aucun talent musical et ils ne la laissent pas participer.

Tessa quitte Albert Square lorsque Kelvin admet qu’il est temps pour eux d’arrêter de se voir.

Joséphine Melville était-elle mariée et avait-elle des enfants ?

Joséphine Melville aimait garder sa vie personnelle à huis clos.

En savoir plus sur le soleil MAISON À PROPOS Nous avons construit une petite maison dans notre jardin et Airbnb pour 2 500 £ par mois ARGENT MAMAN Je suis une maman et je gagne 10,6 000 £ par mois avec mon activité secondaire… Je travaille une heure par jour

Cela signifie qu’elle n’a pas révélé grand-chose sur ses relations personnelles.

Par conséquent, nous ne savons pas si elle était mariée ou avait des enfants, cependant, nous sommes sûrs qu’elle a laissé beaucoup de gens lui manquer.