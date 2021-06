JACKIE Collins était une romancière à succès et la sœur de la star de Dynasty Joan Collins.

Mais comment est-elle morte ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Jackie Collins, à gauche, avec sa sœur star de cinéma Joan Crédit : Phil Foster – Le Soleil

Qui était la sœur de Joan Collins, Jackie ?

Jackie Collins est décédée en 2015.

Elle est née à Paddington, Londres et était la fille d’Elsa Collins (née Bessant), professeur de danse et hôtesse de boîte de nuit, et de Joseph William Collins qui était agent et avait des clients dont Shirley Bassey, les Beatles et Tom Jones.

Elle a fait ses études à la Francis Holland School, un externat indépendant pour filles à Londres, mais a été expulsée à l’âge de 15 ans.

Selon les rapports, c’est à cette époque qu’elle a eu une brève liaison avec Marlon Brando, 29 ans.

Elle a commencé à apparaître dans des rôles d’actrice dans des films britanniques dans les années 1950.

Ses parents l’ont ensuite envoyée à Los Angeles pour vivre avec sa sœur aînée, Joan.

Jackie a commencé à jouer des rôles mineurs dans des films et des émissions de télévision à petit budget, mais a renoncé à poursuivre une carrière d’acteur.

Les sœurs glamour ont grandi à Paddington Crédit : Fonctionnalités Rex

À dix-huit ans, Collins est retournée en Angleterre et a commencé à se concentrer sur l’écriture et son premier livre, Le monde est plein d’hommes mariés (1968), est devenu un best-seller en 1968.

Le livre a été interdit en Australie et en Afrique du Sud.

Elle a ensuite écrit près de 30 livres à succès, dont beaucoup ont été adaptés au cinéma.

Au cours de sa vie, elle a vendu plus de 500 millions de livres dans le monde.

Au début des années 1980, elle est retournée à Los Angeles et s’y est installée avec son mari numéro deux Oscar Lerman et sa fille Tracy de son premier mariage de courte durée avec Wallace Austin.

Elle et Lerman ont eu deux autres filles avant qu’il ne décède d’un cancer de la prostate en 1992.

L’année dernière, sa sœur Joan a révélé qu’un recueil d’histoires écrites par Jackie alors qu’elle avait 11 ans pouvait désormais être publié.

Ils ont été découverts dans des cahiers lors de la préparation d’une vente aux enchères des biens du défunt auteur.

Joan n’a découvert que sa sœur avait un cancer du sein que deux semaines avant sa mort Crédit : Fonctionnalités Rex

Comment Jackie est-elle morte ?

Jackie Collins est décédée le 19 septembre 2015 d’un cancer du sein, deux semaines seulement avant son 78e anniversaire.

Elle avait été diagnostiquée avec un cancer du sein de stade 4 six ans avant sa mort – mais a gardé le secret.

Elle n’en aurait parlé à sa sœur que deux semaines avant sa mort.