Qui était la reine Néfertiti et sa tombe a-t-elle été retrouvée ?

La vie de la reine ÉGYPTIENNE Néfertiti reste encore remplie de nombreuses questions et théories.

L’épouse du pharaon Amenhotep IV se distinguait par sa sublime beauté.

Un buste de ce à quoi la reine Néfertiti aurait pu ressembler. Crédit : Getty

Qui était la reine Néfertiti ?

La reine Néfertiti était l’épouse du pharaon Amenhotep IV et a vécu au 14ème siècle avant JC.

Elle est considérée comme l’une des figures les plus mystérieuses, car les informations sur sa vie, ses opinions et son apparence sont presque inexistantes.

Les détails sur la façon dont elle a épousé le pharaon et exactement quand sont aussi un mystère.

Mais de nombreux historiens pensent qu’ils auraient pu se rencontrer avant le couronnement d’Amenhotep IV.

La royauté égyptienne se mariait également très jeune.

Au moment de leur mariage, Amenhotep IV pouvait avoir entre 16 et 18 ans et Néfertiti entre 12 et 16 ans.

Peu de temps après leur mariage, ils ont eu leur première fille, Meriten.

Au total, la famille royale égyptienne a eu 6 filles, dont l’une est décédée à l’âge de 10 ans.

Leur troisième fille, Ankhesenpaaten, est peut-être née à Thèbes.

Elle a ensuite épousé ce que l’on pense être son demi-frère ou son cousin, Toutankhamon.

Comment la reine Néfertiti est-elle morte ?

La cause et l’heure de la mort de la reine Néfertiti sont encore inconnues.

Il existe une théorie selon laquelle elle s’est suicidée en raison du chagrin causé par l’une de ses filles décédées.

De nombreux érudits pensent que Néfertiti a été bannie de la famille royale égyptienne ou est décédée après la 12e année du règne d’Akhenaton.

Après cette période, son nom n’apparaît plus dans les textes ultérieurs, provoquant cette croyance.

Cela s’est avéré faux, car en 2012, une gravure gravée dans une paroi rocheuse a été retrouvée dans une ancienne carrière en Égypte.

Il mentionne le nom de la reine et sa position de grande épouse royale.

Comme cela date de la 16e année du règne d’Akhenaton, on pense que Néfertiti a survécu à son mari, décédé la 17e année de son règne.

La tombe de la reine Néfertiti en Égypte a-t-elle été retrouvée ?

Même si elle était l’une des femmes les plus célèbres d’Égypte, sa tombe n’a jamais été retrouvée.

C’est aussi la raison des questions sur sa mort.

Ni la tombe de la reine ni celle de son mari Akhenaton n’ont jamais été retrouvées.

En septembre 2022, il a été rapporté que l’égyptologue et archéologue, Zahi Hawass, sait où son corps a été enterré.

Alors qu’il envisage d’organiser une exposition, sur le thème des “Femmes d’Egypte”, il affirme qu’elle connaît l’emplacement exact de Néfertiti.

Ses recherches n’ont jusqu’à présent pas abouti à la découverte de la tombe de la reine Néfertiti.