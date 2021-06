Qui était la légende du surf Greg Noll et quelle était la cause de sa mort ?

La star du SURF Greg Noll – surnommée Da Bull – a été saluée comme une « vraie légende » après sa mort.

Le surfeur de grosses vagues a contribué à transformer le sport avec ses planches de surf après s’être fait un nom en affrontant des vagues plus puissantes que quiconque n’avait jamais tenté.

La légende du surf Greg Noll est décédée à l’âge de 84 ans Crédit : Getty

Qui était Greg Noll ?

Greg Noll est né Greg Lawhead à San Diego le 11 février 1937, prenant plus tard le nom de famille de son beau-père, Ash Noll.

Il a déménagé dans la ville de surf de Manhattan Beach avec sa mère à l’âge de trois ans et a rapidement développé un amour pour l’eau.

En tant que jeune homme, Noll avait un physique de culturiste, et c’est cela – avec ce que les autres surfeurs ont décrit comme son style de surf dur et têtu – qui lui a valu son surnom de « Da Bull ».

Du début des années 1950 aux années 1960, il a voyagé du sud de la Californie au Mexique, en Australie et sur l’île d’Oahu sur la côte nord d’Hawaï à la recherche des plus grosses vagues.

Noll était également un entrepreneur qui a contribué à transformer le sport avec ses planches de surf Greg Noll, qui ont été parmi les premières à être construites en bois de balsa, une substance qui les rendait plus maniables et suffisamment légères pour être utilisées par la plupart des gens.

En 1964, Noll a été crédité d’avoir été la première personne à surfer sur une vague au Third Reef Pipeline d’Oahu.

Cinq ans plus tard, en 1969, à Makaha Beach, à Hawaï, il a surfé sur ce que les surfeurs qui l’ont vu ont affirmé être la plus grosse vague jamais attrapée à ce point.

Le surfeur de grosses vagues a contribué à transformer le sport Crédit : Rex

Peu de temps après, Noll a arrêté le surf et a fermé son usine de planches de surf à Hermosa Beach et a déménagé en Californie du Nord, où il est devenu un pêcheur commercial prospère et plus tard un guide de pêche sportive.

Noll était mécontent, a-t-il dit des années plus tard, de ce que les films populaires « Beach Party » des années 1960 avaient fait au surf. Les films ont inondé le littoral de la Californie du Sud, a-t-il dit, avec des gens qui ne pouvaient pas surfer.

« Toute cette scène hollywoodienne à cette époque n’était qu’un gâchis lorsqu’il s’agissait de faire quelque chose de significatif avec la communauté du surf », a déclaré Noll à Associated Press en 2013.

À la fin des années 1980, cependant, des commandes ont commencé à arriver pour des planches de surf sur mesure et Noll a ouvert une petite boutique dans son garage pour les fabriquer, mettant son fils Jed, alors adolescent, à travailler avec lui.

Noll est également apparu dans de nombreux documentaires sur le surf, a travaillé comme photographe sur le film « Surfari » de 1967 et a été le cascadeur de James Mitchum dans le film de 1964 « Ride the Wild Surf ».

Le fils de Greg Noll, Jed, a ouvert Noll Surfboards à San Clemente en 2009 Crédit : Getty

Qui est Laurie, la femme de Greg Noll ?

Noll, qui vivait à Crescent City, en Californie, était marié à sa femme Laurie jusqu’à sa mort.

Le couple se serait rencontré alors que Laurie travaillait comme secrétaire dans sa boutique Hermosa Beach dans les années 1960.

Greg Noll et sa femme Laurie ont-ils des enfants ?

Noll et sa femme ont eu quatre enfants ensemble.

Il s’agit de sa fille Ashlyne et de ses fils Jed, Tate et Rhyn.

En 2009, son fils a ouvert Noll Surfboards à San Clemente et Noll a travaillé à la conception d’une gamme de planches personnalisées pour les collectionneurs qui commémorent des événements de surf historiques ou honorent des surfeurs légendaires.

Quand Greg Noll est-il mort ?

Noll est décédé le lundi 28 juin 2021 de causes naturelles, a révélé sa famille.

Il avait 84 ans.

« C’est avec le cœur lourd que la famille Noll annonce le décès de notre patriarche, Greg Noll », a déclaré un post sur Instagram de la société de son fils, Noll Surfboards.

« Nous invitons tous nos amis et notre famille à célébrer sa vie en partageant ce post et vos histoires, photos et expériences via votre plateforme préférée. »

Les condoléances et les vœux ont afflué dans la mémoire de Noll.

L’un d’eux a commenté: « Tellement désolé Noll Family. Votre père était une véritable légende et a ouvert la voie à des générations d’internautes. »

Un autre a ajouté: « Un personnage si emblématique qui a joué un rôle important dans la culture du surf. »