Qui était la journaliste Alison Parker et comment est-elle morte ?

« Mes sincères condoléances. Je n’ai même pas les mots. S’il vous plaît, restez aussi forts que possible », a écrit un utilisateur.

Le tweet a depuis lors gagné plus de 18 000 likes sur la plateforme de médias sociaux.

« Nous n’avons pas partagé cela publiquement, mais @AParkerWDBJ7 et moi étions très amoureux. Nous venons d’emménager ensemble. Je suis engourdi », a-t-il écrit.

Andy fait pression pour des mesures de contrôle des armes à feu et se bat contre Facebook pour avoir autorisé la diffusion de la vidéo de la mort de sa fille.

WTVR rapporte qu’Andy note qu’il est à 10 miles du district et qu’il y vit depuis 25 ans.

Il cherchera l’investiture démocrate dans le nouveau 5e district de Virginie et défiera le représentant républicain Bob Good.

Les comptes ont publié une vidéo des tirs quelques heures plus tard, mais ils ont été rapidement retirés.

NBC News a également rapporté que les comptes Twitter et Facebook qui auraient appartenu au suspect étaient répertoriés sous le nom de Bryce Williams.

« Je ne peux pas vous dire à quel point ils étaient aimés, Alison et Adam, par l’équipe WDBJ7 », a déclaré Jeff Marks, le directeur général de la station, dans une déclaration émouvante à l’antenne. « Nos cœurs sont brisés. »

Elle et Adam Ward, un caméraman, auraient été tués par un ancien collègue lors d’une interview à Smith Mountain Lake.

