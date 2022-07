Qui était la Joconde dans la vraie vie ? L’histoire du célèbre tableau de Léonard de Vinci

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

De nombreux historiens ont trouvé des réponses sur qui ils pensaient que la Joconde était dans la vraie vie. La réponse la plus courante est que la Joconde est un portrait de la vraie Lisa Gherardini, née le 15 juin 1479 à Via Maggio, République de Florence et décédée le 15 juillet 1542. Gherardini était l’épouse d’un marchand florentin. nommé Francesco del Giocondo. Certains historiens ont cependant des opinions différentes sur qui représente la célèbre œuvre d’art. Certains pensent que la Joconde n’est pas du tout une personne réelle, mais plutôt le fruit de l’imagination de Léonard de Vinci ou un portrait représentant de nombreuses femmes. D’autres pensent qu’il s’agit d’un autoportrait de Léonard de Vinci lui-même. Même s’il existe des théories sur l’identité de la personne dans le tableau avec le célèbre sourire subtil, Lisa Gherardini ouvre la voie en tant que théorie la plus populaire. L’œuvre, qui est devenue l’une des peintures les plus célèbres au monde, se trouve au musée du Louvre à Paris et y est depuis 1804.

Pourquoi la Joconde n’a-t-elle pas de sourcils ?

La Joconde a (ou avait) des sourcils qui ne sont plus visibles dans le tableau. Selon un ingénieur parisien nommé Pascal Cotte, qui a fait une étude approfondie de la peinture, a déclaré que la femme dans la peinture avait à un moment donné à la fois des cils et des sourcils, mais avec le temps, ils ne sont plus visibles. Cotte a déclaré que des scans de 240 mégapixels effectués sur la peinture montrent des traces de ce qui était autrefois son sourcil gauche.

Que cache la Joconde ?

Le même ingénieur qui a découvert les sourcils de la Joconde a également découvert une découverte intéressante sous la peinture populaire. Cotte a créé une caméra à technologie Lumiere capable d’identifier les lignes de charbon de bois dans les zones de la peinture. Le musée du Louvre a autorisé Cotte à prendre des scans photographiques de la Joconde et il a publié ses découvertes dans le Journal of Cultural Heritage en août 2020. Son appareil photo a utilisé la méthode d’amplification de couche (LAM) pour détecter la lumière réfléchie sur 13 longueurs d’onde. En termes plus simples, cette méthode lui a permis de voir de minuscules détails cachés sous la peinture qui n’étaient pas visibles à l’œil nu.

Cotte a découvert que Léonard de Vinci utilisait la technique du “splovero” lors de la création de la peinture, ce qui signifie transférer les premières esquisses de la peinture sur une toile en faisant des trous le long de l’extérieur de l’esquisse. Il a constaté que le sous-dessin du tableau montre une silhouette différente de celle présentée dans le tableau. Enfin, il a découvert une petite épingle à cheveux placée juste au-dessus de la tête de la Joconde, ce qu’il a trouvé particulièrement intéressant car à l’époque, ce n’était pas une coiffure typique pour une femme à Florence, ce qui, selon lui, fait allusion à l’idée que la peinture n’était pas un portrait comme beaucoup le croient, mais plutôt une peinture d’une “femme irréelle, comme une déesse”.

Combien de fois la Joconde a-t-elle été vandalisée ?

La Joconde a été vandalisée cinq fois, la première fois connue remontant à 1956 et la plus récente en 2022.

En 1956, la Joconde a été attaquée non pas une, mais deux fois. Tout d’abord, quelqu’un a jeté de l’acide dessus et a frappé les parties inférieures de la peinture. Cette même année, une pierre a été lancée sur la Joconde. Heureusement, le tableau avait été mis sous verre.

En 1974, la Joconde prend la route. Au Musée national de Tokyo, une femme a aspergé le haut de Mona Lisa de peinture rouge.

En 2009, la peinture de Mona Lisa a de nouveau été frappée, cette fois pas par un rocher, mais par une tasse de thé et en 2022, la Joconde a été recouverte en signe de protestation contre le changement climatique. Un homme de 36 ans, habillé en femme en fauteuil roulant, a lancé un gâteau sur la Joconde en criant en français sur le changement climatique.

En 1911, avant que tous ces incidents ne se produisent, la Joconde a été volée par Vincenzo Peruggia qui s’est caché dans un placard du Louvre et l’a volé à sa fermeture. Il a essayé de vendre l’œuvre d’art deux ans plus tard, mais s’est fait prendre.

Qui a jeté de l’acide sur la Joconde ?

L’acide jeté sur la Joconde a été l’une des cinq fois où le tableau a été vandalisé. On ne sait pas qui a jeté l’acide sur le célèbre tableau. La peinture a été placée derrière une vitre pour une protection supplémentaire en 1956 après cet incident.