Qui était la femme de Reggie Kray, Frances Shea, et que lui est-il arrivé ?

FRANCES SHEA peut être la première épouse du patron de la pègre Reggie Kray.

Apprenez-en plus sur l’histoire de Frances Shea et ses liens avec les frères Kray.

Frances Shea a été la première vie de Reggie Kray Crédit : clé de voûte

Qui était Frances Shea ?

Frances Sheas est née le 23 septembre 1943 à Hoxton, Londres, de parents Elsie Shea – qui était couturière, et de son père Frank Shea Sr – qui était menuisier.

Elle était d’origine irlandaise et avait un frère, Frank Jr, qui travaillait comme chauffeur pour les Krays au début des années 1960.

Son père, en plus d’être menuisier, dirigeait également les jeux de hasard au Regency Club de Stoke Newington, où les frères Kray se trouvaient occasionnellement.

Pendant ce temps, en 1960, Frances Shea occupait un emploi de bureau à The Strand après avoir quitté l’école.

Comment Frances Shea a-t-elle rencontré Reggie Kray ?

Frances a rencontré Reggie pour la première fois à l’âge de 16 ans, par l’intermédiaire de son frère.

Cependant, ils sont devenus proches dans les années 1960, lorsqu’ils ont commencé une relation au début de la décennie.

Reggie a emmené Frances au Astor Club à Mayfair’s Berkeley Square et Jersey avant de proposer en 1961.

Cependant, elle avait 18 ans et il en avait 27 et elle pensait qu’elle était déjà trop jeune pour se marier.

Ils ont fait une courte pause et Frances a eu une brève relation avec Pete Whelan, 21 ans, en mai 1964.

Elle est revenue avec Reggie qui l’a ensuite emmenée plus loin du Royaume-Uni à Barcelone et Milan.

Reggie a de nouveau tenté sa chance en février 1965 et a proposé pour la deuxième fois avec Frances acceptant.

Combien de temps Frances Shea a-t-elle été mariée à Reggie Kray ?

Le 19 avril 1965, Frances et Reggie se sont mariés à l’église St James The Great à Bethnal Green.

Frances avait 22 ans tandis que Reggie avait maintenant 31 ans.

Leur mariage n’a pas été officiellement dissous et n’a duré que huit mois.

Qu’est-il arrivé à Frances Shea ?

Malheureusement, à 23 ans, le 7 juin 1967, Frances Shea s’est suicidée.

Ses funérailles ont eu lieu dans la même église où elle s’est mariée avec Reggie, son mari essayant de lui dire au revoir du mieux qu’il pouvait.

On pense que la mort de Frances a conduit Reggie à une consommation excessive d’alcool et à sa chute, avant qu’il n’assassine Jack McVitie quatre mois plus tard.

Avant d’aller en prison, Reggie s’est rendue sur sa tombe, parfois plus d’une fois par jour.