DIXIE Carter est la défunte épouse de l’acteur Hal Holbrook dont la mort a été annoncée aujourd’hui.

Voici ce que nous savons de la vie et de l’époque de l’actrice.

Qui était Dixie Carter?

Dixie était un acteur américain de théâtre, de télévision et de cinéma.

Elle est née en 1939 à McLemoresville, Tennessee, et était au milieu de trois enfants.

Enfant, elle rêvait de devenir chanteuse d’opéra, mais cela a été saboté par une amygdalectomie bâclée à l’âge de sept ans.

Néanmoins, elle a continué à chanter et à étudier la musique classique tout en jouant du piano, de la trompette et de l’harmonica.

A 21 ans, elle fait ses débuts professionnels dans une production locale de « Carousel ».

Trois ans plus tard, elle s’installe à New York et décroche un rôle dans la production de Joseph Papp de « A Winter’s Tale » de Shakespeare.

Quand a-t-il épousé Hal Holbrook?

Dixie a été mariée pour la troisième fois le 27 mai 1984 à l’acteur Hal Holbrook qui avait 14 ans de plus qu’elle et qui, comme elle, avait déjà eu deux mariages ratés.

Elle et Holbrook ont ​​partagé leur temps entre leurs maisons à Beverly Hills, en Californie, et à McLemoresville, au Tennessee.

Pourquoi Dixie Carter était-il le plus célèbre?

Dixie Carter est surtout connue pour son interprétation de la sudiste à la voix douce Julia Sugarbaker dans Designing Women dans les années 1980.

Elle est connue pour avoir joué dans un certain nombre de pièces de théâtre de Broadway.

À la fin des années 90, elle a joué dans la série télévisée Family Law.

Entre 2006 et 2007, elle a trouvé un regain de gloire dans la série à succès Desperate Housewives., Dépeignant Gloria Hodge, la belle-mère perturbée de Bree Van de Kamp.

Pour ce rôle, elle a reçu une nomination aux Emmy Awards.

Qui étaient ses ex-maris et combien d’enfants avait-elle?

Quand elle a épousé l’homme d’affaires, Arthur Carter (pas un parent), elle a quitté la scène pendant huit ans pour élever deux filles, Ginna Carter – maintenant actrice et Mary Dixie Carter, scénariste.

À 35 ans, elle est revenue au théâtre mais a eu du mal à trouver du travail.

Un deuxième mariage avec l’acteur de Broadway, George Hearn, a rapidement échoué.

Comment Dixie Carter est-il mort?

Carter est décédé le 10 avril 2010 à Houston, au Texas, à l’âge de 70 ans, après avoir développé des complications d’un cancer de l’endomètre, diagnostiqué plus tôt cette année-là.