Qui était Katelyn Ballman et quelle était la cause de sa mort ?

La star de TIKTOK Katelyn Ballman est décédée le 29 septembre 2021, à seulement 27 ans.

Ballman est une mère de quatre enfants qui a publié sur le site de médias sociaux populaire.

Katelyn Ballman était de l’Ohio Crédit : Instagram/Katelyn Ballman

Qui était Katelyn Ballman ?

Katelyn Ballman était une star de TikTok de l’Ohio.

Sa TIC Tac le compte est itskatieeebee, et elle avait plus de 77 000 abonnés et son contenu avait 1,5 million de likes.

Elle avait un compte Tik Tok secondaire appelé itskatieebee2.0, qui comptait plus de 6 700 abonnés et 24,5 000 likes.

Elle a partagé du contenu sur sa famille et a souvent publié des vidéos considérées comme des tendances sur la plateforme.

Elle a posté deux dernières vidéos le même jour où elle serait décédée. L’un d’eux est sous-titré « littéralement dans la file d’attente de l’école » et montre la star dansant dans sa voiture.

Dans l’autre vidéo, elle dit « ça fait du bien d’être en vie et libre, je suis reconnaissante. Je vais avoir mes bébés, puis rentrer à la maison et préparer le dîner. »

Katelyn Ballman dans sa dernière vidéo TikTok Crédit : TikTok/Katelyn Ballman

Quelle était sa cause de décès ?

La cause du décès de Katelyn n’a pas encore été officiellement publiée.

Sa tante, Saundra Mae-Lynn, a commenté dans son dernier message TikTok que la famille attendait un rapport d’autopsie.

Mae-Lynn a été la première à signaler la mort de Katelyn dans une publication sur Facebook.

Elle a écrit: « C’est avec la plus grande tristesse que je dois annoncer que ma nièce Katelyn Ballman, âgée de seulement 27 ans, est décédée.

« Elle était amusante et drôle et une mère aimante. Je n’ai pas entendu parler d’elle souvent, mais elle m’appelait de temps en temps.

« Pour autant que je sache, rien n’est connu sur la cause du décès.

« Si vous connaissez Brenda Herbers, contactez-la pour plus d’informations. Bénis-la ainsi que sa famille… »

Une nécrologie publiée par un Salon funéraire de Cincinnati a confirmé : « Katelyn Wurtz (née Ballman), 27 ans, de Cheviot, Ohio, est décédée le mercredi 29 septembre 2021.

« Elle est née à Cincinnati, Ohio, le 30 avril 1994 à Peggy Ballman. »

Katelyn était-elle mariée ?

La star de TikTok était mariée à Josh Wurtz. Elle a également eu quatre enfants : Anabelle Pastrimas-Wurtz, Braxton Wurtz, Owen Ballman et Easton Ballman.

La belle-mère de Katelyn, Kim Williams Wurtz, lui a rendu hommage :

« J’écris un article ce soir que je n’aurais jamais pensé dans un million d’années que j’aurais à écrire. Ma précieuse, belle, aimante, compatissante, gentille, heureuse, joyeuse et bien plus encore, est décédée subitement hier.

Dieu a vraiment béni notre famille avec ce petit feu craché qui est entré dans notre famille avec tant d’amour et de compassion et n’a jamais regardé en arrière. Elle aimait Josh Wurtz d’un amour inconditionnel. »