L’éminente militante du Balouchistan Karima Baloch, qui avait parlé pendant des années des atrocités pakistanaises présumées au Baloutchistan, a été retrouvée morte à Toronto, au Canada.

Selon les rapports, l’ancien dirigeant étudiant et militant de 35 ans qui a fui le Pakistan en 2016 avait disparu de Toronto dimanche. La police a retrouvé son corps noyé sur une île près des rives du lac de Toronto. Les rapports suggèrent que l’agence de renseignement pakistanaise ISI pourrait être responsable de l’attaque.

Mais qui était Karima Baloch?

Karima Baloch était une réfugiée canadienne du Pakistan qui s’est fait connaître pour la première fois en tant que critique virulente du gouvernement pakistanais en 2016 après avoir fui le pays et cherché l’exil au Canada. Anciennement étudiante en psychologie au Pakistan, Karima était également l’ancienne présidente de la Baloch Students Organization – Azad.

En 2016, elle a été nommée l’une des 100 femmes les plus influentes de la BBC. Alors que sa critique vocale du Pakistan lui a valu une renommée internationale, les Indiens sont également devenus au courant de Karima après qu’elle a contacté le Premier ministre indien Narendra Modi sur Rakhsha Bandhan et lui a fait appel pour aider les nationalistes du Baloutchistan à défendre leur cause.

Karima Baloch était-elle anti-pakistanaise?

Karima est connue pour être la pionnière de l’activisme des femmes au Balouchistan, l’une des régions les plus conflictuelles du Pakistan. Même après avoir quitté le Pakistan, elle avait critiqué les atrocités et les violations des droits de l’homme présumées par le Pakistan dans la province. En 2018, Karima a pris la parole lors d’un événement à Toronto pour marquer les 70 ans d’occupation prétendument forcée et illégale du Balouchistan par Paksitani. Karima et d’autres militants pro-Baloutchistan ont souvent cherché du soutien pour l’Inde. Karima a également soulevé la question de l’occupation du Baloutchistan lors de la session de l’ONU en Suisse. En 2019, elle a donné une interview dans laquelle elle a déclaré que le Pakistan prenait de force des ressources au Baloutchistan et éliminait les Baloutchistanais.

Quel est le conflit entre le Pakistan et le Baloutchistan?

Les militants baloutches affirment que la province a été prise de force par le Pakistan le 27 mars 1948. Les militants anti-pakistanais affirment que sans l’occupation forcée, le Baloutchistan – la province du Pakistan la plus grande et la plus arriérée en ressources – aurait pu être une nation libre . Depuis, la région a connu une insurrection continue contre l’Armée de libération du Baloutchistan, l’un des groupes séparatistes les plus importants du Baloutchistan, qui a mené plusieurs attaques terroristes contre des sites militaires pakistanais ainsi que du personnel de sécurité. L’organisation a été qualifiée de «terroriste» par le gouvernement pakistanais.

Karima Baloch est-elle la seule militante baloutche à rencontrer la mort?

Karima Baloch n’est pas la première militante du Baloutchistan à être morte à l’étranger. Le journaliste Sajid Hussain, également de Baloch et un autre critique de l’occupation présumée de la région par le Pakistan, a disparu de l’Uppsala de Swededn à Marchg. Le journaliste est mort en mai. «Reporters sans frontières» a rapporté plus tard que la mort avait peut-être été orchestrée par les agences de renseignement pakistanaises.

Le 4 octobre 2016, un autre militant des droits humains Shabbir Baloch a été arrêté par le Pakistan et a par la suite disparu. Selon certaines informations, il a été enlevé par l’armée pakistanaise à Gowarkop alors qu’il fréquentait le corridor économique Chine-Pakistan (CPEC). Plus tôt en octobre, Karima, qui a souvent parlé des disparitions forcées à Baloutche, et d’autres militants canado-baloutches ont organisé un événement pour commémorer quatre ans de la disparition de Shabbir Baloch.