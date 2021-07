Qui était Jovenel Moïse et comment est-il mort ?

Le président HATIEN Jovenel Moïse a été assassiné le mercredi 7 juillet après qu’un groupe d’hommes armés aurait pris d’assaut son domicile.

Selon certaines informations, les hommes armés se sont fait passer pour des agents de la DEA et ont illuminé le quartier de Port-au-Prince du président Moïse le 7 juillet.

Qui était Jovenel Moïse ?

Moïse est né à Trou du Nord, Nord-Est, Haïti.

Avant son assassinat, Moïse était un homme d’affaires haïtien et protégé politique de l’ancien président Michel Martelly.

Il est devenu le 58e président d’Haïti après avoir remporté l’élection présidentielle de 2017.

Il a fait campagne sous le surnom de Neg Bannan Nan ou Banana Man, faisant référence à ses racines agricoles.

Avant sa victoire présidentielle, Moïse n’avait jamais occupé de poste élu.

Cependant, l’élection a été semée de controverses liées à des allégations de fraude, des annulations et même l’une des élections présidentielles haïtiennes les plus faibles.

Cette année, de nombreux Haïtiens contestaient son droit de continuer à servir pendant sa présidence – arguant que le mandat présidentiel de Moïse s’est terminé le 7 février en raison de la constitution haïtienne et parce qu’un président par intérim a pris sa première année après l’élection a dû être refaite à cause de la fraude.

Moïse a soutenu que son mandat prendrait fin le 7 février 2022, car la présidence est de cinq ans, selon la constitution haïtienne.

Le 7 février 2021, le jour où ils ont annoncé que son mandat devait prendre fin, Moïse a affirmé qu’un coup d’État avait été déjoué pour renverser son gouvernement et le tuer.

Il a annoncé l’arrestation de 23 personnes, dont un officier supérieur de la police.

La nation de plus de 11 millions d’habitants était devenue de plus en plus instable et mécontente sous le règne de Moïse.

Les difficultés économiques, politiques et sociales d’Haïti se sont aggravées, la violence des gangs ayant fortement augmenté dans la capitale Port-au-Prince.

L’inflation monte en flèche et la nourriture et le carburant se font parfois plus rares dans un pays où 60 pour cent de la population gagne moins de 2 dollars par jour.

Avant son assassinat, Moïse était en poste depuis quatre ans et cinq mois.

Comment est-il décédé?

Aux petites heures du matin du 7 juillet, un groupe d’individus a pris d’assaut la résidence privée du Président Moïse et l’a abattu.

Le Premier ministre d’Haïti, Claude Joseph, a confirmé l’attaque et a déclaré que Moïse avait été tué dans un « acte inhumain et barbare » après des mois de manifestations antigouvernementales et un « coup d’État déjoué ».

Moïse aurait été assassiné par « des étrangers qui parlaient anglais et espagnol ».

Le communiqué du Premier ministre Joseph a déclaré : « Un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et blessé mortellement le chef de l’État.

Dans une vidéo, on entend un homme à l’accent américain crier en anglais à travers un mégaphone : « Opération DEA. Tout le monde se retire. Opération DEA. Tout le monde recule, se retire. »

Mais des sources ont déclaré au Miami Herald que le groupe, dont l’un parlait avec un accent américain, ne faisait pas partie de l’agence.

Un haut responsable du gouvernement haïtien a déclaré au média : « C’étaient des mercenaires ».

La première dame, Martine Moïse, a été hospitalisée après avoir été apparemment blessée lors de l’attaque.

Qui sera le prochain président d’Haïti ?

Dans une interview avec le New York Times, Joseph a déclaré qu’il dirigeait le pays en ce moment.

Pourtant, on ne savait pas combien de contrôle il avait, ni combien de temps cela pourrait durer.

Un nouveau Premier ministre devait remplacer Joseph cette semaine, et le chef du plus haut tribunal du pays, qui aurait également pu aider à rétablir l’ordre, est décédé de Covid-19 en juin.