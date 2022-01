JOSHUA Bailey était un homme de Caroline du Nord qui a été kidnappé et assassiné dans un complot troublant et violent en 2008.

La loyauté de Bailey envers une petite entreprise criminelle était remise en question au moment de sa mort alors qu’il n’avait que 20 ans.

Josh Bailey a été tué en 2008 Crédit: Image via Josh’s Hope Foundation

Qui était Joshua Bailey et que lui est-il arrivé ?

Enfant, Joshua Bailey a été victime d’abus mentaux et physiques.

Lui et ses deux frères ont été déterminés par le ministère des Services sociaux comme ayant des « besoins spéciaux ».

Bailey a été adopté à l’âge de 8 ans par ses parents, Steve et Julie, qui ont installé la famille dans le comté d’Orange, en Caroline du Nord.

Plus tard, Bailey s’était affilié à un petit groupe désorganisé de toxicomanes et de petits criminels dirigé par Brian Minton.

Minton, soupçonné que Bailey ou un autre membre de l’équipage, Matt Johnson, avait communiqué avec les autorités, a orchestré une bagarre entre Bailey et Johnson pour déterminer qui était loyal.

Bailey a finalement été isolé et, alors qu’il se trouvait dans le garage de Minton, il a été retenu puis conduit par un co-conspirateur dans une zone boisée.

« Ce jeune homme a été forcé de creuser sa propre tombe », a écrit le Dr Kevin Greene du Bureau du médecin légiste de l’État dans le rapport.

Bailey a reçu une balle dans la nuque.

Qui a été accusé du meurtre de Joshua Bailey ?

Le tireur a ensuite été présumé être Matt Johnson.

Un mandat de perquisition révèle que Johnson a déclaré aux procureurs qu’il avait été retenu captif par Minton après avoir tué Bailey.

Pendant cette période, Minton a pointé un pistolet sur la tête de Johnson pour l’intimider et l’a battu avec un tuyau en métal pour le faire souffrir.

Des accusations ont été portées contre dix personnes au total, dont la mère et le père de Minton, qui ont aidé leur fils à obtenir de l’acide chlorhydrique pour accélérer la décomposition de Bailey, selon ibilbio.org.

Des accusations ont également été portées contre Sarah Krombach pour avoir aidé à l’enlèvement de Johnson après le meurtre de Bailey.

On disait que Josh Bailey aimait le plein air, la musique country et était un pratiquant actif Crédit : Image via Josh’s Hope Foundation https://www.joshshopefoundation.org/

Les assassins de Bailey seront-ils un jour libérés ?

Selon un article rédigé par la mère de Bailey, il a fallu près de cinq ans pour que l’accusé soit jugé.

Selon ABC7, six des dix accusés, dont Minton et Johnson, étaient éligibles à la peine de mort, mais la peine capitale n’a pas été appliquée dans cette affaire.

Minton a été reconnu coupable d’enlèvement au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre.

Il a été condamné à la prison à vie par le juge de la Cour supérieure Orlando Hudson.

Les dossiers du ministère de la Sécurité publique de Caroline du Nord révèlent qu’il s’agit du deuxième séjour de Minton en prison après une accusation d’arme à feu en 2007.

Les mêmes dossiers indiquent que Minton a depuis tenté de s’évader de prison.

Étant donné qu’il n’y a aucune possibilité de libération conditionnelle, ce sera l’emprisonnement définitif et permanent de Minton.

Johnson a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et d’enlèvement au premier degré et a été condamné à 24 à 30 ans.

Au lendemain de la mort de leur fils, les parents de Bailey ont créé Josh’s Hope, une organisation à but non lucratif qui propose une formation professionnelle en menuiserie et en cuisine aux jeunes adultes aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale.