Qui était John McAfee ? – Le soleil

Le pionnier de l’ANTI-VIRUS, John McAfee, a gagné des millions grâce à un logiciel de cybersécurité – mais a été accusé en mars 2021 d’une “escroquerie” de crypto-monnaie de 13 millions de dollars après avoir prétendument attiré des victimes sur Twitter.

Trois mois après l’inculpation de l’entrepreneur technologique, il s’est suicidé dans sa cellule de prison.

John McAfee a créé un logiciel antivirus et a gagné des millions après ses premiers succès

Qui est John McAfee ?

John McAfee est né en 1945 sur une base de l’armée américaine en Grande-Bretagne, mais a grandi en Virginie.

Après avoir travaillé comme programmeur et concepteur de logiciels pour plusieurs entreprises, dont la NASA, il a commencé à développer des logiciels pour lutter contre les virus.

En 1987, il a fondé McAfee Associates, une société d’antivirus informatique, et a finalement acheté McAfee et changé le nom de la marque.

Le New York Times a rapporté en août 2009 que sa fortune personnelle était tombée à 400 millions de dollars contre 100 millions de dollars.

Lors de la conférence DEF CON à Los Angeles, en Californie, en août 2014, il a averti les Américains de ne pas utiliser les smartphones – suggérant que les applications sont utilisées pour espionner les clients désemparés qui ne lisent pas les accords de confidentialité.

Il a annoncé qu’il solliciterait le poste de président des États-Unis lors de la campagne présidentielle de 2016 en tant que candidat du Parti libertaire, mais il a perdu la nomination au profit de Gary Johnson.

En mai 2016, il a été nommé président-directeur général et PDG de MGT Capital Investments, annonçant plus tard qu’il serait renommé John McAfee Global Technologies.

Il a ensuite affirmé que lui et son équipe avaient exploité une faille du système d’exploitation Android qui lui permettait de lire les messages cryptés de Whatsapp.

Pourquoi a-t-il déménagé au Belize?

John McAfee a déménagé au Belize en 2008, affirmant qu’il y prenait sa retraite, s’installant sur l’île nord de San Pedro, où les routes étaient impraticables et le principal mode de transport était le service de ferry.

Bien que ce soit censé être une évasion des affaires, il a fini par en créer une nouvelle quelques mois après son déménagement.

Il affirme qu’en 2011, il a eu vent d’un complot gouvernemental visant à le tuer.

McAfee a affirmé avoir enregistré des options que le gouvernement envisageait de se débarrasser de lui, notamment une attaque de tireur d’élite et la pose d’explosifs dans sa voiture.

En réponse à cela, il a renforcé sa sécurité et a continué à attaquer verbalement le gouvernement.

En mai de cette année-là, il a déclaré que son enceinte dans la jungle avait été prise d’assaut par 42 soldats paramilitaires, qui avaient abattu son chien, détruit des biens et l’avaient arrêté pour des accusations qui ont ensuite été abandonnées.

Puis, en 2012, son voisin a été assassiné et McAfee est devenu le sujet principal, mais a déclaré qu’il croyait être la cible visée.

“Je pensais qu’ils venaient peut-être pour moi. Ils l’ont pris pour moi. Ils se sont trompés de maison”, a déclaré McAfee à Wired. “Il est mort. Ils l’ont tué. Ça m’a fait peur.”

Il a déclaré aux médias qu’il avait peur d’être tué s’il était arrêté pour interrogatoire et qu’il se cachait rapidement.

L’homme, Gregory Faull, était un Américain de 52 ans vivant à côté de McAfee au Belize lorsqu’il a été retrouvé face visible dans une mare de sang avec une balle dans la nuque.

Il est entré dans la clandestinité, ce qui a déclenché une chasse à l’homme dramatique, mais lorsqu’il a parlé à un journaliste de Wired, il a déclaré :

“En aucun cas, je ne parlerai volontairement à la police de ce pays”, m’a-t-il dit cet après-midi. « Vous pouvez dire que je suis paranoïaque à ce sujet, mais ils vont me tuer, cela ne fait aucun doute.

“Ils essaient de m’avoir depuis des mois. Ils veulent me faire taire. Je ne suis pas très apprécié du Premier ministre. Je ne suis qu’une épine dans le pied de tout le monde.”

McAfee a nié toute implication dans la mort de Faull, affirmant qu’il ne savait rien d’autre que d’avoir entendu le coup de feu, déclarant à la BBC: “Pendant les cinq années où j’étais là-bas, je lui avais dit peut-être 15 mots.”

Il a été arrêté au Guatemala en 2012 et extradé vers les États-Unis où un tribunal de Floride lui a ordonné de payer 25 millions de dollars à la famille de Faull.

McAfee a-t-il été facturé ?

McAfee et son garde du corps Jimmy Gale Watson Jr ont été inculpés en mars 2021, pour un plan visant à exploiter le grand compte Twitter de McAfee en vantant publiquement les offres de crypto-monnaie et les jetons numériques qu’ils ont ensuite vendus une fois que les prix ont augmenté sur les promotions, selon le ministère américain de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

L’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré que McAfee, Watson et d’autres membres de “l’équipe de crypto-monnaie” auraient gagné plus de 13 millions de dollars auprès d’investisseurs “qu’ils ont victimes de leurs stratagèmes frauduleux”.

McAfee a également été arrêté en Espagne en 2019 alors qu’il tentait de monter à bord d’un avion vers la Turquie avec un passeport britannique. L’arrestation était sur des accusations criminelles distinctes déposées par la division fiscale du ministère de la Justice.

Il a été accusé d’avoir dû plus de 4,2 millions de dollars d’impôts après avoir omis de produire des déclarations de revenus entre 2014 et 2018.

Le ministère américain de la Justice l’a également accusé de dissimuler des actifs tels que son yacht et ses propriétés immobilières et d’évasion fiscale en mettant ses comptes bancaires et ses politiques de crypto-monnaie au nom d’autres personnes.

Il a été placé dans une prison en Espagne et on lui a dit qu’elle serait extradée vers les États-Unis pour faire face à des accusations, et il a dit qu’il pensait qu’il passerait le reste de sa vie en prison s’il se rendait aux États-Unis.

Comment McAfee est-il mort ?

Quelques heures seulement après que McAfee a appris qu’il serait extradé vers les États-Unis, il a été retrouvé mort dans sa cellule d’une prison de Barcelone, en Espagne.

La veille de la mort de McAfee, sa femme Janice, a posté sur Twitter : “Maintenant, les autorités américaines sont déterminées à faire mourir John en prison pour faire de lui un exemple pour avoir dénoncé la corruption au sein de leurs agences gouvernementales…

“Il n’y a aucun espoir qu’il ait jamais un procès équitable en Amérique.”

L’avocat de McAfee, Nishay Sanan, a déclaré qu’il s’était suicidé et qu’il s’était pendu en attendant son extradition vers les États-Unis.

Les médecins légistes de la prison auraient tenté de faire revivre McAfee en vain.

Nisan a déclaré à CNBC: “Notre équipe juridique en Espagne a confirmé que John a été retrouvé mort dans sa cellule de prison”, ajoutant: “Je suis attristé d’apprendre les événements et mes prières vont à sa femme Janice.”

Sanan a poursuivi: “John était et restera toujours dans les mémoires comme un combattant. Il a essayé d’aimer ce pays mais le gouvernement américain a rendu son existence impossible. Ils ont essayé de l’effacer mais ils ont échoué.

Qu’est-ce que le nouveau documentaire de John McAfee sur Netflix ?

Netflix a publié la bande-annonce d’un nouveau documentaire intitulé Running With The Devil: The Wild World of John McAfee.

Le documentaire se concentrera sur la vie de McAfee en fuite, son implication présumée dans le meurtre de son voisin à Belize et son évasion des autorités.

Running With The Devil sortira le 24 août 2022 et le co-fondateur Dov Freedman a déclaré à Deadline que le film avait mis “dix ans en préparation.

Il a ajouté qu’il s’agissait d’une “histoire plus étrange que la fiction comme aucune autre, à propos d’un homme puissant qui a vécu sa vraie vie comme si c’était un film hollywoodien à indice d’octane élevé”.