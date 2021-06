Qui était John McAfee et quelle était sa valeur nette ? – Le soleil

Le pionnier des ANTI-VIRUS, John McAfee, a gagné des millions avec des logiciels de cybersécurité – mais a été inculpé en mars 2021 pour une « arnaque » de 13 millions de dollars en crypto-monnaie après avoir prétendument attiré des victimes sur Twitter.

En juin 2021, trois mois après l’inculpation de l’entrepreneur en technologie, il se serait suicidé.

Qui est John McAfee ?

John McAfee est né en 1945 sur une base de l’armée américaine en Grande-Bretagne, avant d’être élevé en Virginie.

Après avoir travaillé comme programmeur et concepteur de logiciels pour plusieurs entreprises, dont la NASA, il a commencé à développer des logiciels pour lutter contre les virus.

En 1987, il a fondé McAfee Associates, une société antivirus informatique.

Finalement, Intel a racheté McAfee et a changé le nom de la marque, ce qui a ravi McAfee.

En août 2009, le New York Times a rapporté que sa fortune personnelle était passée de 100 millions de dollars à 400 millions de dollars.

Il a déménagé au Belize et a voulu trouver des utilisations médicinales pour les plantes sur ses terres.

Lors de la conférence DEF CON à Los Angeles en août 2014, il a averti les Américains de ne pas utiliser de smartphones – suggérant que les applications sont utilisées pour espionner les clients désemparés qui ne lisent pas les accords de confidentialité.

Il a annoncé qu’il briguerait le poste de président des États-Unis lors de la campagne présidentielle de 2016 en tant que candidat du Parti libertaire. Il a perdu la nomination du Parti libertaire à Gary Johnson.

En mai 2016, il a été nommé président-directeur général et PDG de MGT Capital Investments, annonçant plus tard qu’elle serait rebaptisée John McAfee Global Technologies.

Il a ensuite affirmé que lui et son équipe avaient exploité une faille dans le système d’exploitation Android qui lui permettait de lire les messages cryptés de Whatsapp.

McAfee a-t-il été facturé ?

En mars 2021, McAfee et son garde du corps Jimmy Gale Watson Jr ont été inculpés pour un stratagème visant à exploiter le grand compte Twitter de McAfee en vantant publiquement les offres de crypto-monnaie et les jetons numériques qu’ils ont ensuite vendus une fois que les prix ont augmenté sur les promotions, selon le département américain de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

L’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré que McAfee, 75 ans, Watson, 40 ans, et d’autres membres de « l’équipe de crypto-monnaie » auraient gagné plus de 13 millions de dollars auprès d’investisseurs « qu’ils ont victimisés avec leurs stratagèmes frauduleux ».

McAfee est détenu en Espagne sur des accusations criminelles distinctes déposées par la division fiscale du ministère de la Justice, a déclaré le ministère.

Watson, un conseiller exécutif de la soi-disant équipe de crypto-monnaie de McAfee, a été arrêté jeudi soir, a annoncé le ministère de la Justice.

Strauss a déclaré: « Comme allégué, McAfee et Watson ont exploité une plate-forme de médias sociaux largement utilisée et l’enthousiasme des investisseurs sur le marché émergent des crypto-monnaies pour gagner des millions grâce au mensonge et à la tromperie. »

Il a ajouté: « Les accusés auraient utilisé le compte Twitter de McAfee pour publier des messages à des centaines de milliers de ses abonnés Twitter vantant diverses crypto-monnaies par le biais de déclarations fausses et trompeuses pour dissimuler leurs véritables motivations intéressées. »

Comment McAfee est-il mort ?

McAfee se serait suicidé après son extradition vers les États-Unis.

Le magnat de la technologie de 75 ans s’est suicidé dans une prison de Barcelone, selon le journal local El Pais.

Sa mort a été signalée quelques heures seulement après que la Cour nationale espagnole a approuvé son extradition vers les États-Unis, où il est recherché pour des accusations criminelles liées à l’impôt et passibles d’une peine de prison allant jusqu’à 30 ans.

Pourquoi a-t-il déménagé au Belize ?

McAfee a déclaré qu’il avait déménagé dans le pays en 2008 en pensant qu’il « prendrait sa retraite et pêcherait, plongerait, naviguerait et profiterait autrement de mes années de déclin ».

Il avait 63 ans à l’époque, mais a déclaré qu’il n’était resté à la retraite que quelques mois.

L’homme de 75 ans vivait sur l’île nord de San Pedro, où les routes étaient impraticables et le principal mode de transport était le service de ferry.

Bien que ce soit censé être une évasion des affaires, il a fini par en démarrer une nouvelle quelques mois après avoir emménagé là-bas.

Selon McAfee, que s’est-il passé au Belize ?

Il affirme qu’en 2011, il a eu vent d’un complot du gouvernement visant à le tuer.

McAfee affirme avoir enregistré les options que le gouvernement envisageait de se débarrasser de lui, notamment une attaque de tireur d’élite et la pose d’explosifs dans sa voiture.

En réponse à cela, il a renforcé sa sécurité et a continué à attaquer verbalement le gouvernement.

En mai de la même année, il a déclaré que son complexe dans la jungle avait été pris d’assaut par 42 soldats paramilitaires, qui ont abattu son chien, détruit des biens et l’ont arrêté sur des accusations qui ont ensuite été abandonnées.

Puis, en 2012, son voisin a été assassiné – McAfee affirmant qu’il croyait être la cible, mais les assassins sont entrés dans la mauvaise maison.

Il est entré dans la clandestinité, ce qui a déclenché une chasse à l’homme dramatique avant d’être finalement arrêté au Guatemala et expulsé aux États-Unis en décembre 2012.

Les flics du Belize insistent toujours sur le fait qu’il était une « personne d’intérêt » dans la mort de son voisin, mais il nie toute implication et accuse les autorités locales de corruption.

Johnny Depp a-t-il joué McAfee dans un film ?

En mars 2017, il a été annoncé que Johnny Depp incarnerait McAfee dans un film intitulé King of the Jungle.

Cependant, Variety a rapporté que Michael Keaton jouera McAfee dans le film. Depp a d’abord été attaché au projet.

Le biopic sombre et comique aurait été centré sur McAfee emmenant un journaliste du magazine Wired visiter son complexe du Belize.

Cependant, les nouvelles sur le film se sont tues, sans date de sortie ni information de tournage depuis les premiers rapports.