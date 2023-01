JOEY Pyle Senior était un nom bien connu des forces de l’ordre en Angleterre.

Il était l’un des gangsters les moins connus à l’époque, mais il était tout aussi dangereux.

Joey Pyle était soupçonné d’être impliqué dans de nombreux crimes à Londres, mais la police n’a pu le condamner pour aucun crime Crédit : Canal 4

Qui était Joey Pyle père ?

Joey Pyle Sr est né Joseph Henry Pyle en 1935 dans l’est de Londres.

Il était à la tête de l’une des principales familles criminelles de Londres des années 1960 aux années 1990.

Il a eu une carrière criminelle de 30 ans.

Cependant, ses occupations officielles comprenaient un homme d’affaires, un concessionnaire automobile et un marchand ambulant.

Il s’est même qualifié de réalisateur, même si son seul mérite était de réaliser une vidéo pour la pop star Gary Numan.

Agé de 19 ans, il a été reconnu coupable et emprisonné pendant trois mois pour vol de voitures.

Cinq ans plus tard, il a été jugé à l’Old Bailey et a été accusé du meurtre de Selwyn Cooney, propriétaire d’une boîte de nuit.

S’il est reconnu coupable, il risque la peine de mort.

Le premier procès a été abandonné après que les jurés ont été “approchés” et il a été acquitté du meurtre lors du deuxième procès.

Cependant, il a été reconnu coupable et emprisonné pendant 18 mois pour avoir agressé Selwyn Cooney quelques instants avant d’être abattu.

Joey a été arrêté à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi et a échappé à plusieurs reprises aux poursuites.

Au cours des années 1960 et 1970, Joey a organisé des prêts illégaux et des rackets de jeu.

Il a également couru des rackets d’extorsion et de protection. Après que des bagarres aient éclaté dans des pubs, Joey offrirait une protection.

Les propriétaires de pub qui ont refusé sa protection ont été attaqués.

Les demandes de protection de Joey sont devenues si exorbitantes que les propriétaires ont fini par devoir vendre à bas prix à lui et à ses associés.

Par frustration de ne pas avoir pu condamner Joey, la police a eu recours à l’opposition à ses permis d’alcool, mais il a quand même survécu.

Dans les années 1980, Joey a mis en place une énorme opération de trafic de drogue qui faisait passer jusqu’à 200 kg de cannabis en Grande-Bretagne par semaine.

En 1987, un effort conjoint de la police et des douanes l’a arrêté après la découverte d’un complot de contrebande de cannabis de 5 millions de livres sterling.

Cependant, l’affaire s’est effondrée après qu’un témoin clé, un capitaine de navire allemand, a refusé de témoigner.

Les détails de protection de Joey ont été étendus aux pop stars et aux groupes de rock.

Sa portée criminelle ne connaissait pas de limites, le FBI affirmant avoir des preuves liant Joey à des membres des familles Genovese et Gambino.

Il a finalement fait face à la justice en 1992 lorsqu’il a été reconnu coupable et emprisonné pendant 14 ans pour avoir orchestré un réseau de drogue de plusieurs millions de livres.

Le premier procès a été interrompu lorsque trois jurés ont affirmé avoir reçu des menaces de mort s’ils ne rendaient pas de verdicts de non-culpabilité.

Le jury du deuxième procès a reçu une garde policière 24 heures sur 24, ce qui a coûté au contribuable 1 million de livres sterling supplémentaires.

Il a été libéré en 1997, insistant sur le fait qu’il avait laissé sa vie de crime derrière lui et travaillait avec son fils Joe Jr dans les coulisses de l’industrie de la musique.

Comment Joey Pyle Sr est-il mort ?

Joey est décédé d’une maladie du motoneurone en 2007.

Ses funérailles ont été suivies par les Richardson et les Krays, deux des familles criminelles les plus célèbres de Londres, qui étaient des ennemis jurés.

Alors qu’il était enterré, le chanteur de soul américain Jocelyn Brown a chanté pendant que son cercueil était descendu dans le sol.

Joey Pyle Sr était-il marié?

Il n’y a aucun rapport confirmé que Joey était marié, mais il a eu un fils.

Dans une interview avec Shaun Attwood, son fils raconte que sa mère a rendu visite à son père en prison pour lui apporter des rôtis du dimanche.

Qui est Joey Pyle Jr ?

Joey Pyle Jr est le fils de Joey Pyle Sr.

Il a été impliqué dans le crime dès son plus jeune âge. Parlant de la première fois où il a été arrêté, il a déclaré :

“Je pense que c’était 14 ans. J’étais à Putney High Street et j’ai piqué une chemise. Et puis je l’ai ramenée sans le reçu et j’ai dit que j’avais acheté cette chemise, puis-je récupérer l’argent ?”

Il rit en se souvenant de l’avoir fait plusieurs fois avant d’être arrêté et averti pour tromperie et fraude.

Sa première incarcération a eu lieu après avoir été condamné pour lésions corporelles réelles.

Au début des années 90, après sa sortie de prison, Joey Jr est allé obtenir une licence de promoteur de boxe professionnelle.