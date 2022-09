Qui était Jesse Anderson et que lui est-il arrivé ?

JESSE Anderson était un criminel condamné qui a été assassiné avec le tueur en série Jeffery Dahmer en prison en 1994.

À l’époque, il purgeait une peine de prison à vie pour le meurtre de sa femme Barbara Anderson.

Jesse Anderson était un meurtrier reconnu coupable 1 crédit

Qui est Jesse Anderson ?

Jesse Anderson est né en mai 1957 et a grandi à Alton, dans l’Illinois.

Il a fréquenté l’Alton High School et a obtenu son diplôme en 1975, avant d’obtenir plus tard un diplôme en administration des affaires du Elmhurst College.

En 1980, il a épousé sa première femme Debra Ann Eickert, avant que le couple ne divorce en 1984.

Un an plus tard, il se marie avec Barbara. Le couple a partagé trois enfants dans leur maison de Cedarburg, Wisconsin.

Le 12 avril 1992, le couple Anderson est allé voir un film et dîner au TGI Friday à Milwaukee.

Après le dîner, Jesse a violemment poignardé Barbera cinq fois au visage et à la tête, avant de se poignarder quatre fois à la poitrine.

Barbara est tombée dans le coma et est décédée tragiquement des suites de ses blessures deux jours plus tard.

Bien qu’il ait initialement imputé l’attaque à deux hommes noirs, Anderson a été inculpé puis reconnu coupable de meurtre.

Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 60 ans.

Qu’est-il arrivé à Jesse Anderson ?

Le 28 novembre 1994, alors qu’ils étaient emprisonnés à l’Institut correctionnel de Colombie, Anderson et le tueur en série Jeffrey Dahmer ont été laissés sans surveillance avec son codétenu Christopher Scarver.

Tout en nettoyant les toilettes du gymnase de la prison, Scarver a retiré une barre de métal de 20 pouces de la salle de musculation de la prison et a brutalement frappé Dahmer deux fois autour de la tête.

Il a ensuite battu Anderson avec la même arme – qui travaillait dans une pièce séparée.

Dahmer a été déclaré mort une heure après son arrivée à l’hôpital et Anderson est décédé deux jours plus tard, après que les médecins l’ont retiré du système de survie.

Dans une interview accordée au NY Post en 2015, Scarver a révélé pourquoi il avait également tué Anderson aux côtés du “dégoûtant” Dahmer.

Dans une allégation, il a affirmé qu’Anderson avait dégradé une peinture de Martin Luther King en prison.

“Il y avait une image dans la salle des arts et métiers qu’un prisonnier avait passé beaucoup de temps à peindre, et il l’a accrochée dans cette pièce pour la faire sécher”, a déclaré Scarver dans une récente interview.

“[Anderson] peint un point de sang sur [MLK’s] front comme s’il s’agissait d’une blessure par balle », a-t-il déclaré au point de vente.

Il a également évoqué les tentatives initiales d’Anderson d’inculper deux hommes noirs pour le meurtre de sa femme.

Jesse Anderson est-il dans Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer ?

Jeff Harms joue le rôle de Jesse Anderson dans le nouveau biopic de Netflix.

Ailleurs, le rôle du tueur en série titulaire est un collaborateur fréquent de Ryan Murphy, Evan Peters.

Auparavant, Murphy et Peters se sont associés pour Pose et diverses saisons d’American Horror Story.

L’ancienne collaboratrice de Ryan Murphy, Niecy Nash, rejoint Peters dans le drame policier en tant que voisine réelle de Dahmer, Glenda Cleveland.

L’acteur nominé aux Oscars Richard Jenkins et la star de Carlito’s Way Penelope Ann Miller incarnent les parents de Dahmer, Lionel et Joyce.

L’actrice de Riverdale and Breakfast Club, Molly Ringwald, joue sa belle-mère Shari Dahmer.

Tandis que Michael Learned, Colin Ford et Shaun J Brown complètent le casting.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story a été créée sur Netflix le 21 septembre 2022.