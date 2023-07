Qui était Jennifer Cronin et que lui est-il arrivé ?

JENNIFER CRONIN est décédée en 2018 après que son gendre lui ait infligé une horrible attaque.

La retraitée, qui avait 72 ans à sa mort, a été prise en embuscade par Kieran Lynch dans son propre jardin après que sa fille l’ait quitté et soit partie dans une nouvelle relation.

Jennifer Cronin a été tuée par son gendre Kieran Lynch après avoir craqué lorsque sa fille, Susan, a quitté sa relation avec lui Crédit : James Linsell-Clark/ SWNS

Qui était Jennifer Cronin ?

Jennifer Cronin était une retraitée qui vivait dans un cul-de-sac tranquille au moment de sa mort.

Son mari était décédé quelques années auparavant et Jennifer vivait dans une maison de 800 000 £ à côté d’un terrain de golf à Benfleet, Essex.

Qu’est-il arrivé à Jennifer Cronin ?

Jennifer est décédée à l’âge de 72 ans après avoir été brûlée lors d’une attaque à l’essence dans son jardin en mars 2018.

Son gendre Kieren Lynch, qui était connu pour être un toxicomane de cocaïne, l’a incendiée après que son ex-épouse Susan, la fille de Jennifer, lui ait demandé le divorce.

Susan, qui a eu deux filles pendant son mariage avec Lynch, avait largué le maçon « extrêmement violent » en 2017 après l’avoir menacée avec un marteau.

Un an plus tard, il a vu rouge après avoir découvert que son ex-femme s’était lancée dans une nouvelle relation.

Jennifer est décédée 17 jours après le crime horrible de Lynch.

Avant l’attaque à l’essence, le tueur Lynch avait bombardé Jennifer et sa famille d’appels et de messages, mais n’avait pas été arrêté.

Une enquête ultérieure a révélé que la police d’Essex avait été appelée six fois en 24 heures au sujet du comportement de Kieran, avec un appel comprenant un avertissement qu’il pourrait blesser Jennifer le jour où il l’a tuée à Benfleet en 2018.

Où est Kieren Lynch maintenant ?

Lors de son attaque contre Jennifer, Kieren s’est également immolé par le feu.

Lynch a été arrêté par la police, soupçonné de tentative de meurtre après l’attaque brutale du 13 mars 2018, mais il est décédé à l’hôpital plus tard dans la journée.

Susan, qui a regardé depuis la fenêtre de la cuisine de sa mère avec horreur l’attaque, a déclaré qu’elle avait confronté son ex alors qu’il brûlait à mort.

Elle a dit qu’il ressemblait à de la « viande carbonisée rose » avec tous ses vêtements brûlés, et qu’elle lui a crié dessus et l’a traité d’animal.

Dans un documentaire ITVX de janvier 2023, A Murder in The Family, Susan a déclaré à propos de Kieran : « Je pense qu’il l’a fait pour me faire du mal.

« Il savait à quel point j’étais proche de ma mère et il savait à quel point nous comptions l’un pour l’autre et je pense que c’était la plus grande façon de me blesser. »

Elle a ajouté à propos de sa mère: « Elle n’avait ni sourcils, ni cils. Tous ses cheveux étaient brûlés.

« Ses mains étaient rouges crues. Son visage … tout était en quelque sorte noir. »

Susan a précédemment déclaré que sa mère avait l’air « si sereine » lorsqu’elle est morte, ajoutant: « Elle m’a dit qu’elle m’aimait. Je pense qu’elle savait qu’elle était en train de mourir. »

En janvier 2019, un jury d’une semaine a conclu que Jennifer avait été tuée illégalement tandis que Lynch était décédée par suicide.

La mauvaise communication de la police d’Essex avait été un facteur, selon l’enquête.

Un « manque de clarté » sur les infractions de violence domestique et un manque « d’action positive » de la part des agents ont ensuite été identifiés par le Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC), selon The Mail Online.

Un examen des homicides domestiques a déclaré que le comportement de Lynch à l’approche de l’attaque à l’essence qui a tué Jennifer avait « revenu du harcèlement ».

L’examen a également critiqué la police pour avoir permis à Lynch de passer à travers le filet.