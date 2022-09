Qui était Jeffrey Dahmer “Le cannibale de Milwaukee” ?

JEFFREY Dahmer était l’un des tueurs les plus notoires de l’histoire des États-Unis.

Surnommé “The Milwaukee Cannibal”, il a tué et démembré au moins 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Qui était Jeffrey Dahmer ?

Dahmer est né à Milwaukee le 21 mai 1960.

“Il a été décrit comme un enfant énergique et heureux jusqu’à l’âge de quatre ans, lorsque la chirurgie pour corriger une double hernie a semblé provoquer un changement chez le garçon”, selon Biography.com.

“Remarquablement discret, il est devenu de plus en plus renfermé suite à la naissance de son jeune frère et aux déménagements fréquents de la famille.

“Au début de son adolescence, il était désengagé, tendu et en grande partie sans amis.”

Jeffrey Dahmer a siégé dans une salle d’audience de Milwaukee en 1991 Crédit : Alamy

Pourquoi Jeffrey Dahmer a-t-il été surnommé “Le cannibale de Milwaukee” ?

Jeffery a gagné le surnom horrible après son règne de terreur meurtrier et tordu.

Il a assassiné et démembré 17 hommes sur une période de 13 ans avant d’être appréhendé par les autorités.

Il gardait des parties du corps comme souvenirs, y compris des crânes et des organes génitaux.

“Il prenait fréquemment des photos de ses victimes à différentes étapes du processus de meurtre, afin de pouvoir se souvenir de chaque acte par la suite et revivre l’expérience”, selon Biography.com.

Après avoir commis les meurtres macabres, il a été arrêté par des policiers de Milwaukee le 22 juillet 1991.

Dahmer serait reconnu coupable l’année suivante et condamné à 16 peines consécutives de prison à vie.

Il se serait “bien adapté à la vie carcérale, bien qu’il ait été initialement tenu à l’écart de la population générale”, selon Biography.com.

“Il a finalement convaincu les autorités de lui permettre de s’intégrer plus pleinement aux autres détenus.”

Dahmer a trouvé la religion dans la prison du Wisconsin et a reçu la permission d’être baptisé par un pasteur local.

Comment Jeffrey Dahmer est-il mort ?

Dahmer a été tué par Christopher Scarver, un autre détenu de l’établissement correctionnel de Columbia, le 28 novembre 1994.

Scarver a également battu à mort le détenu Jesse Anderson lors de l’agression.

“Il a franchi la ligne avec certaines personnes – des prisonniers, du personnel pénitentiaire”, a déclaré Scarver au New York Post en 2015, faisant référence à Dahmer.

“Certaines personnes qui sont en prison se repentent – mais il n’en faisait pas partie.”

Scarver a déclaré au journal que Dahmer fabriquerait des membres coupés avec de la nourriture en prison pour provoquer d’autres détenus.

Dahmer ajoutait également des paquets de ketchup à utiliser comme sang, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que “j’ai vu des interactions passionnées entre [Dahmer] et d’autres prisonniers de temps en temps.”