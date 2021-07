JD Wetherspoon’s est la plus grande chaîne de pubs de Grande-Bretagne et l’un des points de vente les plus appréciés du pays.

Mais qui était JD Wetherspoon et pourquoi le pub portait-il son nom ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui était JD Wetherspoon et pourquoi la chaîne de pubs portait-elle son nom ?

JD Wetherspoon n’est pas une personne, mais plutôt une combinaison de noms sélectionnés par le fondateur de la chaîne de pub Tim Martin.

Les deux initiales choisies par Tim sont un hommage à JD Hogg des Dukes Of Hazzard.

Jefferson Davis Hogg – joué par l’acteur Sorrell Booke – était le commissaire de comté cupide et corrompu de la série télévisée américaine, qui a duré six ans à partir de 1979.

Le fondateur de Wetherspoon, Tim Martin, était un fan et lorsqu’il cherchait à ouvrir son premier pub, dans le nord de Londres, en 1979, il a choisi les initiales du personnage pour lancer le nom.

En ce qui concerne le Weatherspoon, l’homme d’affaires britannique a passé une partie de son enfance en Nouvelle-Zélande, car son père y travaillait, et l’un de ses professeurs s’appelait M. Wetherspoon.

Selon Tim : « J’ai décidé de l’appeler Wetherspoon’s d’après un ancien enseignant, non pas parce que l’enseignant en question avait dit que je n’y arriverais jamais, comme certains le pensent, mais parce qu’il était trop gentil pour diriger notre classe en particulier et il ne pouvait pas le contrôler.

« Alors j’ai pensé:« Je ne peux pas contrôler le pub, il ne pouvait pas contrôler la classe, alors je lui donnerai son nom ». »

Qui est le fondateur de JD Wetherspoon ?

JD Weathspoons a été fondée par l’homme d’affaires britannique Tim Martin.

Né à Norwich en 1955, son père a servi dans la RAF avant de travailler pour le géant brassicole Guinness.

Un jeune Tim a fréquenté 11 écoles différentes dans divers pays après le décollage de la carrière de son père – à un moment donné, il est devenu directeur marketing malaisien pour la société brassicole irlandaise.

Le futur patron de Wetherspoon a étudié le droit à l’Université de Nottingham et obtenu son diplôme d’avocat en 1979.

Cependant, il n’a jamais pratiqué le droit et a rapidement jeté son dévolu sur le commerce des pubs après avoir découvert un vrai goût de bière dans la ville universitaire.

Il a procédé à l’achat de son premier pub à Muswell Hill, au nord de Londres, en 1979.

Depuis lors, la chaîne de pub JD Wetherspoon s’est agrandie et compte près de 1 000 points de vente à travers le Royaume-Uni alors que Tim continue de diriger le navire et fait la une des journaux.

Le fondateur est un célèbre Brexieteer ayant déjà attaqué le gouvernement pour sa gestion de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

En 2016, avant que le pays ne se rende aux urnes pour le vote historique, Wetherspoons a imprimé des milliers de sous-bocks pro-Brexit attaquant George Osborne lors du référendum.

Martin a utilisé la cascade pour envoyer au chancelier de l’époque, et aux autres, une série de questions et d’appeler le « copinage » mauvais pour la Grande-Bretagne.

Et en 2020 et 2021, Martin a continué à faire part au gouvernement de sa gestion de la pandémie et de son soutien au secteur de l’hôtellerie.

En mars, il a qualifié l’introduction potentielle de passeports vaccinaux de « goutte d’eau finale » alors que la Grande-Bretagne cherchait à assouplir la fin de toutes les restrictions sociales.

Écrivant dans le journal Telegraph, M. Martin a déclaré: «Pour de nombreux pubs, accrochés à la vie et dévastés par les changements de direction de la force G, un régime de passeport complexe et controversé serait la goutte d’eau.





Il a ajouté qu’un système de passeport pour les pintes « mettrait inévitablement le personnel du pub en première ligne d’une guerre des libertés civiles », car certains buveurs n’auront pas le jab, certains pour des raisons médicales.

Il a qualifié l’idée de passeport de vaccination de « fantaisiste et disproportionnée » et a souligné le succès des mesures de distanciation sociale et des pratiques d’hygiène introduites par les pubs l’année dernière.