L’inventeur du BASKETBALL James Naismith est devenu orphelin après la mort tragique de ses parents écossais au milieu d’une épidémie de fièvre typhoïde.

C’était le match, cependant, quand le pieux chrétien aspirait à aider un groupe «incorrigible» de garçons tapageurs, coincés dans un gymnase enneigé. Nous regardons l’inspiration d’aujourd’hui Google Doodle…

Qui est James Naismith?

James Naismith est né en 1861 près d’Almonte, en Ontario, le fils de John Naismith et de Margaret Young d’origine écossaise, écrit L’Allée des célébrités canadiennes site Internet.

Il a été élevé comme un «petit Écossais» mais tragiquement, à l’âge de neuf ans, il a perdu ses deux parents au milieu d’une épidémie de fièvre typhoïde.

James a été accueilli par sa famille et, dans les deux ans, il est resté avec son oncle célibataire Pete, ajoute le site.

Il a rapidement abandonné ses études secondaires à Almonte et a commencé à cultiver et à faire du bois, pour aider l’oncle Pete à payer les factures.

Le jeune James a rapidement développé une certaine réputation de buveur, jusqu’à ce qu’un ami de la famille horrifié l’aperçoive en train de boire dans un bar et lui dit que sa mère disparue « se retournerait dans sa tombe si elle vous voyait maintenant ».

Après quatre ans en éducation physique et trois ans à la Presbyterian Theological School, pour poursuivre le ministère, James s’est retrouvé à l’école Young Men’s Christian Association (YMCA) à Springfield, Massachusetts.

En 1891, il fut chargé de s’occuper d’un groupe «incorrigible» de garçons tapageurs, coincés dans un gymnase enneigé.

Armé de deux paniers de pêche et d’un ballon de football, il a établi 13 règles – légèrement révisées pour la sécurité après quelques yeux au beurre noir et une épaule blessée – et a donné naissance au basketball.

Quarante ans plus tard, il distribuait des médailles à la Jeux Olympiques de Berlin 1936, le premier à présenter le basket-ball en tant que sport.

Aujourd’hui le Asssociation nationale de Basketball est une entreprise de plusieurs milliards de dollars, et le sport est pratiqué par plus de 300 millions de personnes dans le monde.

Mais l’humble James ne voulait aucun crédit pour la création du sport populaire aimé des fans du monde entier – il a refusé de breveter le jeu.

Tout ce qu’il voulait était simple: «Je voudrais que le monde soit un meilleur endroit pour mon séjour ici.»

Que montre l’inventeur du Google Doodle de basket-ball?

Today’s Doodle rend hommage à l’éducateur physique, professeur, médecin et entraîneur canado-américain James Naismith, qui a inventé le basket-ball en 1891.

Le Doodle animé montre des enfants qui tirent des cerceaux.

Ce jour-là en 1892, James a annoncé le nouveau jeu et ses règles originales dans les pages de The Triangle, un journal de l’école Springfield College.

Depuis ses humbles débuts dans un gymnase scolaire, le sport est devenu un colosse international joué dans plus de 200 pays aujourd’hui.

Il a envisagé le basket-ball comme un moyen pour tous les élèves de s’améliorer physiquement et mentalement, explique Google.

Le sport a été introduit à une époque où les écoles étaient séparées, mais James considérait tout le monde comme quelqu’un avec un potentiel pour le jeu.

Au cours de sa vie, il a pris des mesures pour aider le basket-ball à atteindre plus de jeunes, et il est depuis devenu un phénomène mondial qui traverse les barrières raciales et de genre.

Qu’est-ce qu’un Google Doodle?

En 1998, les fondateurs de Google, Larry et Sergey, ont dessiné un bâton derrière le deuxième « o » de Google pour montrer qu’ils n’étaient pas au bureau au festival Burning Man et avec cela, Google Doodles étaient nés.

La société a décidé de décorer le logo pour marquer les moments culturels et il est vite devenu clair que les utilisateurs ont vraiment apprécié le changement de la page d’accueil de Google.

Maintenant, il y a une équipe complète de griffonneurs, illustrateurs, graphistes, animateurs et artistes de formation classique qui aident à créer ce que vous voyez ces jours-là.

Parmi les nombreux notés par le géant des moteurs de recherche via ses célébrations Doodles, on trouve le Soudan, le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle, et l’inventeur Georgios Papanikolaou, créateur du test du cancer du col de l’utérus.