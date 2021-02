Qui était Jamal Khashoggi? Journaliste et critique du gouvernement saoudien – The Sun

Le journaliste arabe saoudien Jamal Khashoggi a été tué après son entrée au consulat saoudien en Turquie le 2 octobre 2018.

Qu’est-il arrivé à Jamal Khashoggi?

Khashoggi a été tué et démembré par une équipe d’agents liés au prince héritier dans le consulat du royaume à Istanbul le 2 octobre 2018.

Khashoggi est entré au consulat saoudien à Istanbul peu après 13 heures le 2 octobre 2018.

Il souhaitait obtenir un document attestant qu’il avait divorcé de son ex-femme afin de pouvoir épouser sa fiancée turque Cengiz.

Les circonstances entourant la mort de Khashoggi ont suscité la controverse, les dirigeants mondiaux dénonçant la version des événements du gouvernement saoudien.

Elle a attendu dehors – et ne l’a jamais revu. Cengiz a révélé plus tard qu’il lui avait dit d’appeler un conseiller du président turc Recep Tayyip Erdogan s’il ne revenait pas.

Le gouvernement saoudien est resté silencieux pendant dix-neuf jours, avant de prétendre qu’il est mort lors d’une bagarre à l’intérieur du consulat saoudien.

Le 26 février 2021, un rapport de renseignement rendu public par l’administration Biden a affirmé que le prince «avait approuvé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi».

Le rapport répertorie 21 personnes dont les services de renseignement américains affirment avoir « une grande confiance » et qui ont été complices de la mort de M. Khashoggi.

Salman a précédemment accepté « l’entière responsabilité » car le meurtre « a été commis par des individus travaillant pour le gouvernement saoudien » – mais a maintenu qu’il ignorait tout plan.

Le 11 novembre 2018, Erdogan a révélé que des enregistrements liés à la mort de Khashoggi avaient été transmis à l’Arabie saoudite, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l’Allemagne et à la France.

Que dit le rapport de renseignement?

Le rapport a déclaré que Salman voyait Khashoggi « comme une menace et soutenait largement l’utilisation de mesures violentes si nécessaire pour le faire taire ».

Les mesures que l’administration Biden prendra après le rapport ne sont pas immédiatement claires.

« Je pense qu’il y a une gamme d’actions qui sont sur la table », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, en février 2021.

Avant la publication du rapport, Biden s’est entretenu avec le roi Salman d’Arabie saoudite – mais cela n’a pas été immédiatement rendu public si le rapport était discuté.

Le New York Times a rapporté que Biden ne disciplinerait pas Salman après que le rapport ait été rendu public.

Qui était Jamal Khashoggi et quel était son parcours?

Jamal Khashoggi était un journaliste, chroniqueur, auteur et ancien rédacteur en chef d’Arabie saoudite.

Il est né à Médine, le 13 octobre 1958.

Jamal a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Indiana State University en 1982 et 25 ans plus tard, il a commencé à travailler comme chroniqueur pour le Washington Post.

Il était fiancé à Hatice Cengiz, 39 ans.

Khashoggi est le petit-fils de Muhammad Khashsoggi, qui a épousé le médecin personnel du roi Abdulaziz Al Saud, le fondateur du royaume d’Arabie saoudite.

Il est également un cousin germain de Dodi Fayed, qui est sorti avec Diana Princess of Wales lorsqu’ils ont tous deux été tués dans un accident de voiture à Paris.

L’homme de 59 ans comptait plus de 1,6 million d’abonnés sur Twitter et était connu comme un critique franc et de haut niveau du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Il a vécu en exil volontaire aux États-Unis après l’arrestation d’un certain nombre de ses amis.